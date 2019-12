News | Aggiornamenti Iene.it: Daniele Nardi, ombre sull'alpinismo dopo il suo libro Daniele Nardi, l’alpinista morto durante la scalata del Nanga Parbat nel febbraio scorso, è uscito con un libro postumo, “La via perfetta”. E non sono mancate le polemiche per le sue rivelazioni choc su alcune spedizioni alpinistiche. Giulia Innocenzi ci racconta tutti gli aggiornamenti dopo il nostro servizio

DANIELE NARDI: IL LIBRO SCOPERCHIA IL VASO DI PANDORA DELL’ALPINISMO

Il libro di Daniele Nardi, l’alpinista morto nel marzo scorso mentre tentava di scalare il Nanga Parbat, sta riscuotendo un enorme successo. E ha scoperchiato il vaso di Pandora dell’alpinismo, tanto che una prestigiosa casa di produzione internazionale vuole farne un film. Intanto nel mondo della montagna si è aperto un dibattito fra chi pratica un alpinismo pulito e chi invece usa tutti gli aiuti possibili per andare in vetta più facilmente. Se ne è occupato Corrado Augias su Repubblica: “Uno degli alpinisti più famosi del mondo vive in una camera ipobarica per acclimatarsi più facilmente. È Simone Moro”, scrive Augias. Cosa che c’entra anche con il libro di Nardi, che dell’alpinismo racconta quello che nessuno ha mai avuto il coraggio di dire. E cioè un alpinismo fatto di “cattiveria e di cinismo” e di episodi di “bullismo d’alta quota”. In particolare, a scaldare gli animi sono le rivelazioni che Nardi fa sulla scalata del Nanga Parbat del 2016. “Figlio di puttana! Bastardo! Questi non sono alpinisti sono merde!”, si sfoga Nardi. Perché dopo aver attrezzato la parete con le corde e i campi necessari per salire è stato buttato fuori dalla squadra. E il suo posto è stato preso proprio da Simone Moro, che così ha stabilito il suo record utilizzando le corde fissate dalla spedizione di Daniele. Daniele Nardi a gennaio di quest’anno ha tentato di nuovo la scalata del Nanga. Ed è morto durante l’impresa. Il suo corpo è ancora lì insieme a quello del suo compagno Tom Ballard. La famiglia ha fatto sapere che non potranno più essere recuperati. Ma grazie a questo libro Nardi si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispetto all’alpinismo in cui, parole sue, “il passo per trasformarci in cannibali, pronti a uccidere per diventare i numeri uno, è breve”. E sui blog e i siti di montagna ora s’intravedono le ombre che stanno dietro tante imprese alpinistiche.

CANNABIS LIGHT, STOP ALLA LEGALIZZAZIONE: “EMENDAMENTO È INAMMISSIBILE”

La legalizzazione della cannabis light stavolta sembrava davvero vicina. Ma un nuovo stop ha fermato tutto. Matteo Viviani aveva approfondito l’argomento con Luca Marola, fondatore della EasyJoint, azienda che opera nel settore della cannabis light. “Si tratta di una marijuana che ha fino a un massimo di 0,2% di Thc”, ci ha spiegato Luca Marola. “Quindi non sballa ma rilassa”. Pochi giorni fa è stato approvato l’emendamento che doveva legalizzare la cannabis light. Ma dal Senato arriva una battuta d’arresto. La presidente del Senato ha infatti giudicato inammissibile l’emendamento per il quale la cannabis light non sarebbe più stata considerata sostanza stupefacente. Ma siamo sicuri che la battaglia continuerà.

SASHI E LE MOLESTE SULLA METRO: IL TRIBUNALE LO HA ASSOLTO

Buone notizie per Sashi, che era stato accusato di essere il molestatore della metro di Roma. Il vigilante Tersilio Benedetti ha raccontato di averlo colto sul fatto: “Io ho visto la mano di questo cittadino straniero avvicinarsi al sedere di questa ragazza e palpeggiarla”, ha detto. Comincia così un processo che preoccupa molto Sashi. È stato proprio lui a contattarci, perché secondo lui le cose sarebbero andate molto diversamente. Ma la cosa assurda è che nemmeno la vittima crede alla versione ufficiale e l’unico che ha visto i palpeggiamenti è il vigilante! Ma ora per Sashi c’è una buona notizia: il tribunale lo ha assolto. Ora che è stato dichiarato innocente speriamo possa mettersi questa brutta storia alle spalle.

ANTIMAFIA SOTTO ACCUSA, PIETRO CAVALLOTTI CONTRO LA SAGUTO: “CI HAI TOLTO TUTTO”

Antimafia sotto accusa. Matteo Viviani ci ha raccontato la storia della famiglia Cavallotti. L’azienda di Pietro Cavallotti è stata sequestrata per presunti legami con la mafia. Una misura preventiva sacrosanta che però quando sbaglia fa disastri. E così, quando l’azienda viene restituita ai Cavallotti quello che gli rimane sono 8 milioni e 259 mila euro di debiti da pagare. L’ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo è Silvana Saguto, che oggi è sotto processo con l’accusa di aver gestito i sequestri delle aziende con un sistema pensato per favorire amici, parenti e amministratori giudiziari. Dopo il nostro servizio è arrivato lo sfogo su Facebook di Pietro: “Ci hai tolto tutto: l’azienda, il lavoro, la casa e la libertà. Spendevate 15 mila euro al mese, fra ristoranti, vestiti alla moda e villa a Mondello. Ti vedo ora in televisione, invecchiata di almeno dieci anni, con il volto sciupato, sofferente e trascurato. Attaccano te per difendere un sistema. Eppure, nonostante tutto, non provo nessuna soddisfazione o piacere. Provo solo compassione.”