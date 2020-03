News | Barista italiano morto a Londra: "ucciso dai ritardi" da coronavirus Davide Saporito, barista italiano a Londra, ha provato a chiamare più volte i numeri di emergenza, dopo che si era sentito male. E' morto di malaria in ospedale. La salma rientrerà in Sicilia

Davide Saporito, un barista italiano di 28 anni che lavorava a Londra, è morto di malaria dopo che ha provato a chiamare sei volte il numero di emergenza 111 nel corso di due giorni. A causa delle linee sovraccariche per l'emergenza coronavirus, ha dovuto aspettare più di un'ora e mezza l'ambulanza, mentre sua sorella chiedeva aiuto all'operatore della linea 999.

Davide era tornato da una vacanza a Zanzibar, e comincia a sentirsi male mentre lavora al Dropshot cafe, nella parte sud ovest di Londra, il 9 marzo. Il giorno dopo gli viene la febbre, e così chiama per la prima volta il 111, ma non riesce mai a prendere la linea. Prova altre volte, aspetta anche 48 minuti, ma niente. Il giorno dopo Davide si sente meglio, ma prova comunque a richiamare il numero di emergenza per essere sicuro di non aver contratto il coronavirus e poter andare a lavoro. Quando finalmente riesce a prendere la linea, l'operatore gli dice che non ha i sintomi del COVID-19, e quindi dovrebbe chiamare nuovamente lo stesso numero ma digitare l'opzione per le chiamate generiche.

Davide fa come gli viene detto, ma passa un'ora e 47 minuti in linea prima di chiudere senza risultato. Sua sorella Natalina prova a contattarlo nel pomeriggio, ma dopo un messaggio andato a vuoto riesce a sentirlo mentre bofonchia cose senza senso. Così corre nell'appartamento del fratello, e lo trova sulla poltrona, "con gli occhi aperti che guardavano nel vuoto, incosciente e non in grado di parlare", ha spiegato al Daily Mail. L'ambulanza arriva finalmente alle 18.10, dopo che la sorella ha dovuto persino litigare con l'operatore al telefono. Davide muore in ospedale, due giorni dopo. "Quello che gli ha tolto la vita è stato il tempo perso", ha detto Natalina al quotidiano britannico.

La salma di Davide sarà rimpatriata in Sicilia grazie alla raccolta fondi andata a buon fine e iniziata dal manager del bar dove lavorava il ragazzo. Raggiunta da Iene.it telefonicamente, la famiglia ha confermato che ha ottenuto il nulla osta. Il drammatico episodio ha rinfocolato il dibattito sulle capacità del sistema sanitario britannico di rispondere all'emergenza coronavirus, mentre mentre Boris Johnson ha annunciato nuove misure restrittive.