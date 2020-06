Burioni, il confronto con Crisanti e la smentita: tutta la verità martedì a Le Iene

Non è stato possibile recuperare i risultati

Antonino Montelone e Marco Occhipinti, nel servizio in onda martedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.10, ci raccontano quella che potrebbe essere la storia di un incredibile errore giudiziario,di un imprenditore scambiato per prestanome del clan mafioso degli Spada

Dopo il nostro servizio, alcune repliche su Facebook e l’annuncio del confronto tra i professori Crisanti e Burioni per il 23 giugno, Burioni ha pubblicato sul suo profilo una mail ricevuta dal capo ufficio stampa dell’università di Padova: sostiene che il professor Crisanti non abbia mai acconsentito al confronto sopracitato. Martedì 16 giugno, dalle 21.10 su Italia1, vi spiegheremo tutto quello che è realmente accaduto

