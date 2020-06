News | Il prof. Burioni accusa le Iene di mentire sempre. Ma la verità è facile da raccontare e rende liberi Il prof.Burioni, dopo che Le Iene martedi 9 giugno hanno mandato un servizio del nostro Alessandro Politi che aveva per titolo: “Il prof. Burioni, quando parla di scienza su un canale della televisione pubblica, ha un conflitto d’interessi?” ha iniziato un’attività social di comunicazione che non risponde ai temi sollevati (cioè un suo presunto conflitto d’interesse potenziale in generale) ma sposta l’attenzione su vicende che poco c’entrano con il tema da chiarire

Martedì 9 giugno, vi abbiamo raccontato dei rapporti che il prof. Burioni ha da anni “proficuamente” (il termine proficuamente è una sua definizione) con l’azienda Pomona, una compagnia privata che opera nel settore delle biotecnologie e impegnata nello studio sviluppo e produzione di anticorpi monoclonali umani.

Potete rivedere il servizio in questione cliccando qui. Il professor Burioni, che abbiamo invitato per una replica sul suo presunto conflitto d’interesse, ci ha inizialmente risposto con due post su Facebook, come vi abbiamo raccontato qui.

Nei giorni seguenti lo abbiamo raggiunto al telefono, e abbiamo parlato anche col suo legale Fabio Anselmo, per una sua replica.

Sempre tramite Facebook il professor Burioni ha fatto sapere di essere disponibile al confronto ma solo con i suoi colleghi, i professori Bassetti e Crisanti, come vi abbiamo raccontato qui .

Allora abbiamo contattato entrambi. Il prof. Bassetti ci ha testualmente detto: “Io non voglio entrarci... non ne voglio sapere... io vorrei conoscere i fatti in maniera approfondita... e nel modo in cui li avete presentati è la vostra versione... e vorrei conoscere la sua... perciò non voglio esprimere nessun giudizio... sulla vicenda. Non ci voglio entrare, non è il mio mestiere…(e conclude) voi avete fatto una lecita inchiesta giornalistica...”.

Il prof. Crisanti invece ha raccolto l’invito del prof. Burioni dicendoci testualmente:”Io sono disposto ad un confronto con lui sul valore della trasparenza nella comunicazione per evitare conflitti e altre situazioni”.

Così, raccolta la partecipazione del prof. Crisanti, abbiamo fatto un comunicato in cui dicevamo: “martedì 23 giugno dalle 21.10 su Italia 1 potrete assistere a un inedito confronto tra virologi sulla trasparenza nella comunicazione, per evitare conflitti d’interesse".

Nel frattempo però Roberto Burioni ha scritto su Facebook: “Mi ha appena telefonato il prof. Matteo Bassetti, manifestandomi la sua solidarietà per gli attacchi ricevuti e rinnovandomi la sua stima, che io ricambio con affetto. Come ero certo, le sue parole trasmesse durante il servizio de Le Iene non erano in alcun modo rivolte a me e neppure al mio INESISTENTE conflitto di interesse.”

Se davvero il conflitto d’interesse di Burioni è INESISTENTE, sarà facile per il professore dimostrarlo confrontandosi con noi, rispondendo alle domande che abbiamo posto in merito alla sua attività e abbiamo ben documentato nel servizio del 9 giugno. E comunque, per la precisione, ripetiamo testuali le parole del prof. Bassetti in merito all’invito del prof. Burioni ad un confronto: “Io non voglio entrarci... non ne voglio sapere... io vorrei conoscere i fatti in maniera approfondita... e nel modo in cui li avete presentati è la vostra versione... e vorrei conoscere la sua... perciò non voglio esprimere nessun giudizio... sulla vicenda. Non ci voglio entrare, non è il mio mestiere…(e conclude) voi avete fatto una lecita inchiesta giornalistica...”.

Al post del prof. Burioni sul prof. Bassetti, ne segue un altro che ha per titolo “Per dovere di cronaca” e riporta il testo di una mail appena ricevuta, firmata dal Capo Ufficio Stampa dell’Università di Padova: ”Buonasera professor Burioni, volevo informarla che ho smentito quanto divulgato da Le Iene in merito a un ipotetico dibattito tra Lei e il prof.Crisanti. Il prof. Crisanti NON ha infatti acconsentito ad un intervento in tal senso, se non dando una generale disponibilità ad un intervento divulgativo sulla trasparenza nella scienza nei suoi diversi aspetti. Tra l’altro la telefonata del prof. Crisanti con Politi de Le Iene è avvenuta in viva voce con altre persone presenti, che possono riferire quanto sopra riportato”.

La nostra telefonata, proprio per il dovere di essere precisi, è stata registrata e non ci sarà difficile dimostrare quanto detto testualmente dal prof. Crisanti: ”Io sono disposto ad un confronto con lui sul valore della trasparenza nella comunicazione per evitare conflitti e altre situazioni”.

Le Iene non dicono bugie e non stravolgono i fatti. Nella puntata del 9 giugno abbiamo pubblicamente e lecitamente posto un quesito: “Il prof. Burioni, quando parla di scienza su un canale della televisione pubblica, lo fa solo in omaggio alla scienza o ha interessi connessi? Ha un conflitto d’interessi?”. E’ solo un professore universitario o anche un consulente di case farmaceutiche? E in quest’ultimo caso i suoi interessi potrebbero influenzare quanto esprime oppure no? Tutti noi (e i sottopancia) lo abbiamo classificato come “virologo”, ma se ci fossero degli interessi economici personali, questi andrebbero dichiarati o no? E’ giusto chiarirlo soprattutto quando si parla da una televisione pubblica? Questo ci siamo chiesti e chiediamo al prof. Burioni. Le chiacchiere stanno a zero e rinnoviamo caldamente il nostro invito al prof. Burioni: ci sembra molto più costruttivo e utile per la collettività un sereno confronto su un tema di indubbia attualità e rilevanza sociale come quello che stiamo affrontando piuttosto che rinviarlo alle aule del tribunale come minacciato dal prof. Burioni e dove comunque, se del caso, faremo valere tutte le nostre ragioni. Tratteremo l’intera vicenda nella nostra ultima puntata, martedì 23 giugno.