News | Coronavirus, in Senegal è caccia al bianco? Ecco il documento Onu | FOTO "Dopo l’arrivo del coronavirus, si stanno registrando atti di violenza contro gli stranieri: ecco come proteggersi”. È partita la caccia al bianco “untore” di coronavirus in Senegal?

È partita la caccia al bianco “untore” di coronavirus in Senegal? Lo lascerebbe intendere un documento e che parla di "attività criminali conseguenti all'epidemia da coronavirus".

Un documento partito quest’oggi dal dipartimento di sicurezza delle Nazioni Unite, l’UNDSS e destinato a tutto il personale delle Nazioni Unite e alle loro famiglie presenti nel paese africano.

Leggiamolo insieme: “Dall'inizio della crisi del coronavirus in Senegal, l'UNDSS ha registrato numerosi incidenti di stigmatizzazione nei confronti degli espatriati, che siano o meno impiegati delle Nazioni Unite: intimidazioni e minacce verbali, a volte seguite da atti violenti. Purtroppo alcuni di questi atti hanno avuto luogo in pieno giorno, a volte di fronte alle guardie di sicurezza che non hanno reagito”.

E così il documento che lancia l’allarme invita il personale e le proprie famiglie ad adottare alcuni accorgimenti, che potrebbero salvar loro la vita. Come "evitare qualsiasi movimento non essenziale", "essere estremamente vigili quando si cammina a piedi, di giorno o di notte", "evitare assolutamente di camminare da soli", "bloccare le porte e chiudere i finestrini del veicolo durante la guida" e infine "istruire eventuali guardie di sicurezza".

Cosa sta succedendo, dunque, in Senegal, che al momento registra solo 36 contagiati? In tutto il continente africano ci sarebbero al momento meno di 700 casi accertati e una trentina di decessi, numeri che molto probabilmente sono legati all’estrema difficoltà di reperire tamponi e all’isolamento in cui vivono moltissime comunità.

E infatti, solo qualche giorno fa, parlando dell’allarme coronavirus in Africa, il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva detto: "Preparatevi subito al peggio".

Una catastrofe immaginabile anche solo considerando due criticità: l’inesistenza o lo stato di grave dissesto di buona parte della sanità pubblica e la piaga dell’Aids, una patologia che in presenza di coronavirus potrebbe fare del Covid-19 un nemico ancora più letale.

Se a questo quadro allarmante dovessero aggiungersi poi vere e proprie cacce all’uomo bianco, come starebbe iniziando ad accadere in Senegal, l’Africa potrebbe sprofondare in una spirale di conflitti imprevedibili.

Al momento, nel Paese africano che ha bloccato traffico aereo e funzioni religiose, si stima una presenza di espatriati italiani di qualche migliaio, per la gran parte impegnati nei settori della ristorazione e del turismo. Un numero a cui sommare i turisti che si riversano a Dakar e nei lodge delle più rinomate stazioni balneari. Italiani oggi bloccati a causa dello stop ai voli internazionali, come le diverse segnalazioni che stiamo ricevendo ci raccontano.

Come questa: "Ho un’amica che è rimasta bloccata a Dakar: ha poca connessione internet ed è riuscita solamente a scrivermi questo messaggio: ‘Siamo due adulti e tre bambini. Siamo arrivati qui a Dakar il 27 febbraio per una vacanza, mio marito aveva tre settimane di ferie. Avevamo il volo di ritorno in Italia prenotato per il 19 marzo con la compagnia aerea Tunisair. All'improvviso ieri pomeriggio il Senegal ha dichiarato che da domani a mezzogiorno l'aeroporto di Dakar sarà chiuso. Stamattina siamo andati in ambasciata ma era chiusa: al telefono ci hanno solo consigliato di iscriverci al sito 'Dove siamo nel mondo' e segnalarlo alla Farnesina".

O come Loredana, che ci segnala quest’altra situazione: “Mio figlio di 29 anni fa parte di un progetto di cooperazione italiana in Senegal. Con altre due persone, collaborano e insegnano il calcio italiano ad una squadra di Premiere League, la Mbour Petite Cote. Sono bloccati in Senegal e non ci sono aerei che possano riportarli a casa. L'Ambasciata italiana in Senegal non dà alcun tipo di riferimento e io sto chiamando la Farnesina da almeno 4 giorni, 24 ore su 24, ma è sempre occupato. Aiutateci”.

Continueremo a seguire l’evolversi della situazione in Senegal e in altri paesi africani e se avete segnalazioni da mandarci, potete farlo scrivendo all’indirizzo email redazioneiene@mediaset.it