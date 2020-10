News | Milano, medico del Niguarda: “Siamo impreparati alla seconda ondata” Gaetano Pecoraro intervista un medico che lavora al Niguarda di Milano, che ci racconta di una situazione di impreparazione dell’ospedale nell’affrontare la seconda ondata. Una situazione che la Iena è andata a verificare di persona. E le cose non andrebbero meglio nemmeno al Policlinico di Milano. Non perdetevi il servizio giovedì 29 ottobre su Italia1

“Siamo stati di nuovo investiti da uno tsunami inatteso”. A parlare è un medico, che racconta a Gaetano Pecoraro dell’emergenza Covid nell’ospedale milanese in cui lavora, il Niguarda, scelto come ospedale Hub Covid, ovvero di riferimento per il Covid, dalla Regione Lombardia. Questo medico ci ha raccontato una situazione sconcertante nelle strutture del suo ospedale che dovrebbero affrontare la seconda ondata di Covid. Gaetano Pecoraro, come vedrete nel servizio in onda giovedì 29 ottobre a Le Iene, è andato con i suoi occhi a verificare la situazione nel padiglione Covid del Niguarda di Milano e quello che ha trovato ci ha lasciato senza parole.

A marzo, quando è scoppiata la pandemia, gli ospedali sono stati colti impreparati ad affrontare un’emergenza di queste proporzioni: “Hanno gestito male le persone e hanno iniziato a gestire male gli spazi che avevano a disposizione”, racconta il medico del Niguarda. “Nel senso che tutti i percorsi che avevano a che fare con il Covid non erano percorsi puliti”. Ma a marzo chi poteva aspettarsi una situazione simile? Ora invece, con la seconda ondata, che tutti si aspettavano, le cose sarebbero potute e dovute andare diversamente. E invece la situazione nel padiglione Covid del Niguarda, secondo quanto ci racconta il medico che lavora in questo ospedale, sembra essere ancora inadatta ad affrontare l’emergenza: “I percorsi che separano ciò che è sporco da ciò che è pulito, che è quello che serve agli operatori per cambiarsi e per dire ‘ok vado a casa tranquillo’ sono percorsi promiscui, separati spesso da una linea di scotch steso per terra”. E questo è un problema: “Avere dei percorsi promiscui oggi vuol dire continuare a contagiare”.

Eppure, per farsi trovare pronti alla seconda ondata, Regione Lombardia aveva messo sul piatto ad agosto oltre 250 milioni di euro per lavori negli ospedali. “Noi sapevamo che sarebbero stati fatti dei lavori per sistemare le criticità strutturali interne al padiglione, però quello che si vede entrando nel padiglione è che assolutamente non è stata appesa neanche una mensola dopo l’ondata di marzo”. E questa situazione fa paura: “Sono reparti in cui può essere difficile e rischioso lavorare. Un letto di terapia intensiva ha bisogno di una serie di attrezzature elettriche che richiedono una cosa banale: cinque, sei, sette prese elettriche. Lì ce ne sono due per letto. C’è gente che si è portata la ciabatta da casa”, continua il medico.

Ma l’elettricità non sarebbe l’unico problema di questa struttura. Un altro problema avrebbe a che fare con i droplet, ovvero le goccioline che trasmettono il virus. “C’è bisogno di flussi di aria con una pressione tale da evitare che i droplet si diffondano per gli operatori”, spiega il medico. “Queste invece sono stanze che hanno semplicemente dei finestroni. Come fare una terapia intensiva a casa mia”.

Ma non sarebbe finita qui: “Da marzo a oggi nessuno ha fatto uno screening sistematico degli operatori sanitari. Anche per chi lavora nel Covid”. Cioè medici e infermieri che lavorano nel padiglione non farebbero tamponi di controllo. “Il paziente che si positivizza in ospedale è un paziente che se l’è preso in ospedale da parte degli operatori sanitari”. E non sarebbe un caso così improbabile, come ci racconta il medico del Niguarda: “Oggi un reparto è stato dichiarato focolaio perché tutti i pazienti entrano dopo un tampone negativo, di questi quattro avevano un tampone positivo oggi”. E il reparto, secondo quanto racconta il medico, non sarebbe nemmeno stato sanificato: “Il reparto è aperto e oggi hanno ricoverato pazienti. Non hanno sanificato, hanno tamponato gli altri pazienti e adesso probabilmente tamponeranno gli operatori sanitari che ci lavorano”.

Ma il Niguarda non è l'unico ospedale milanese ad avere problemi con i reparti Covid. Nel servizio che vedrete in onda giovedì 29 ottobre Gaetano Pecoraro parlerà anche con un medico di un'altra struttura: il Policlinico di Milano.