News | L'ex magistrato Palamara: “Le nomine in magistratura frutto di spartizioni” L’ex magistrato ed ex presidente dell’Anm Luca Palamara, dopo essere stato radiato dalla magistratura per aver pilotato alcune nomine di giudici, si racconta in una lunga intervista ad Antonino Monteleone e Marco Occhipinti, nella quale parla degli accordi segreti con la politica per decidere le carriere più importanti della nostra giustizia

Antonino Monteleone e Marco Occhipinti intervistano in esclusiva Luca Palamara, ex consigliere del Csm ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Palamara è stato radiato dalla magistratura con l’accusa di avere pilotato alcune nomine di giudici in cambio di favori e insabbiamenti, e sarebbe intervenuto anche sulla nomina per la successione a procuratore capo di Roma, la procura più importante d’Italia.

Palamara parla a ruota libera con Antonino Monteleone, raccontando come funzionerebbe davvero, in Italia, la macchina della giustizia. Non stiamo parlando di un pm qualunque, ma di un magistrato che in 23 anni di carriera ha rivestito posizioni di rilievo: ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno della magistratura, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, l’associazione nazionale cui aderisce circa il 90% dei magistrati italiani, e capo di Unicost, la corrente di centro dei magistrati italiani.

Dopo che è finito nella bufera giudiziaria a Perugia, a seguito di alcune intercettazioni telefoniche (nell'ambito della successione a Giuseppe Pignatone per la carica di procuratore capo di Roma), Palamara fornisce a Le Iene un quadro di quello che a suo avviso sarebbe l’iter delle nomine delle cariche più importanti della giustizia.

“Le nomine in magistratura sono frutto di spartizioni e di accordi tra i gruppi associativi. Chi non appartiene a una corrente è sicuramente penalizzato", dichiara Palamara. "Ci stanno dei casi ma molti rari di cui un non appartenente a una corrente ricopre un incarico, questo avviene soprattutto per i posti di minore importanza. Per i più importanti le correnti sono dominanti”. E prosegue: "Quello che avviene nella politica, quello che avviene nelle aziende pubbliche, quello che avviene nella rai, quello che avviene nei ministeri. ci sono delle cordate, si portano delle persone, c’è una cordata che vuole prevalere sull’altra per affermare un potere interno, questo è quello che avviene nella magistratura…"

Antonino Monteleone gli chiede: "Quando ve le spiegano queste cose? Quando fate gli uditori giudiziari? Cioè quand’è che vi spiegano sti meccanismi perché uno studia giurisprudenza, si laurea, studia il concorso, quand’è che gli si svela questo mondo, perché sul manuale di procedura penale questa cosa non c’è scritta, su altri manuali che ci fanno studiare all’università no, nella Costituzione un sacco di belle parole, quand’è che ve lo fanno capire?"

E Palamara dice:" Dopo che si entra dopo qualche anno ci si inizia a orientare e capire come funziona". Palamara ribadisce che questa sia la prassi comune, nella quale non trova alcunchè di eticamente sbagliato: "La politica quando sono nomine importanti chiaramente non rimane estranea a questi momenti. Io dialogavo con la politica di destra, dialogavo con la politica di sinistra perché per me tutte le istituzioni fanno parte di un'unica famiglia che è lo Stato. Per me è fisiologico che la magistratura debba interfacciarsi con la politica. Non per fare un favore in un processo perché quello è un reato...io interloquisco, dico, parlo, a Lotti come poteva essere a un ministro di destra...".

Inevitabile infine affrontare il tema della presunta politicizzazione dei giudici, su cui tanto si è battuto Silvio Berlusconi: “Quando Berlusconi vi accusava di essere politicizzati era una ca**ata come gli abbiamo sempre rinfacciato noi giornalisti?”, gli chiede la Iena. "Bisogna svolgere un serio momento di riflessione sulla storia politico-giudiziaria del paese, per valutare in che modo le nomine e determinati processi abbiano poi influito", risponde Luca Palamara.