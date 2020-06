News | "Allarme pedofilia con il lockdown: nel 2019 era già aumentata del 20%" Con Roberto Mirabile, della onlus “La Caramella Buona”, facciamo il punto sull’ignobile mercato mondiale della pedopornografia online, anche alla luce del lockdown da emergenza coronavirus: “Nelle nostre case protette raddoppiato il numero delle vittime di violenza, a causa della convivenza forzata”.

“Nel periodo del lockdown i pedofili hanno potuto dedicarsi maggiormente alla ricerca maniacale delle giovanissime vittime, le quali essendo a loro volta costrette in casa hanno passato molto più tempo sui social, approfittando anche dei giga di connessione che i vari gestori offrivano gratuitamente alle famiglie. A livello psicologico il lockdown ha portato alcuni soggetti criminali a pensare di godere di una maggiore impunità, perché il pensiero di tutti era solo concentrato sul Covid-19. La nostra onlus a febbraio ospitava nelle sue case protette sei mamme e bambini vittime di violenze. A maggio, a causa delle convivenze forzate, le persone rifugiate sono diventate 13! Ora che il lockdown sta terminando, una mascherina potrebbe essere anche ancora più complice del pedofilo, per nasconderne l’identità e l’età. Penso che i terribili effetti collaterali del lockdown li vedremo purtroppo tra alcuni mesi, con l’arrivo di nuove richieste di aiuto e nuove denunce per violenze e abusi, sopportati nel silenzio assoluto”.

Roberto Mirabile, presidente della Onlus “La Caramella Buona”, che da decenni lotta contro pedopornografia on line e revenge porn e che più volte noi di Iene.it abbiamo intervistato, ci racconta gli effetti nefasti della quarantena forzata sul turpe mercato della pedopornografia. Un mercato che non si è mai fermato, anche di fronte ad anni di denunce, come raccontano anche i dati del loro ultimo rapporto 2019, presentato in esclusiva a Iene.it.

“Nel 2019 abbiamo avuto un 20% in più di richieste di aiuto o consulenza per sospetti casi di abuso su minore, ben 126. Purtroppo quasi il 40% di questi sono a fortissimo rischio di prescrizione, perché passato i termini previsti dalla legge per la denuncia. Abbiamo registrato anche un +24% nelle richieste d’informazione di tipo pratico, ovvero come segnalare casi concreti di abusi. Per quanto riguarda l’adescamento via web, abbiamo avuto un +30% di richieste di informazioni o di aiuto che hanno coinvolto complessivamente 2.615 minori. Il nostro lavoro nel 2019 ha portato a 14 processi penali a carico di imputati di abusi sessuali su minori. In totale questi processi hanno condotto a 200 anni di carcere e 1 ergastolo”.

Dati, quelli di un trend in costante aumento, confermati anche dai numeri del report 2019 della Polizia postale: 650 persone indagate per lo sfruttamento sessuale di minori online, 180 persone indagate per adescamento sempre online e ben 8 importanti operazioni, anche sotto copertura che hanno portato a indagare solo in Italia, 151 persone. Si parla anche di colpevoli minori, con 7 minorenni indagati per diffusione di materiale pedopornografico. E infine di revenge-porn, per il quale nel 2019 sono state indagate 24 persone e scoperti ben 514 casi di ricatti online.

Avevamo conosciuto Roberto Mirabile e la sua onlus “La Caramella Buona” parlando anche del lavoro di “intelligence” informatica fatta dal Team Emme, una squadra internazionale di cacciatori di materiali pedo-pornografici che erano riusciti a trovare addirittura “la tv dei pedofili”.

Il Team Emme aveva scoperto questa web tv, che non si trovava sul dark web ma in chiaro e addirittura pubblicizzata su Twitter, Facebook e gli altri social network. Clienti da tutto il mondo, anche dall’Italia, avevano la possibilità di scegliere tra una formula di sottoscrizione a partire da 99 centesimi al giorno. Le trasmissioni di questo terrificante canale, ci avevano raccontato gli uomini del Team Emme, erano terrificanti video pedopornografici, video hard rubati all'insaputa delle ragazzine durante le loro video chat private e immagini provenienti dal fenomeno diffusissimo del “revenge porn”. La web tv dei pedofili, ospitata su un server localizzato nella Repubblica ceca, carica oltre 6mila video al mese.

“Il Team Emme e la Caramella Buona Onlus, con il supporto legale dell'avvocato Luciano Faraone dello Studio Legale Annamaria Bernardini de Pace, hanno raccolto ogni prova, ogni nome e indirizzo, incluso numeri di conti correnti e informazioni utili al fine di permettere un giorno l'arresto di queste persone, per poi consegnare il tutto alle autorità internazionali”, ci aveva spiegato Roberto Mirabile.



La scorsa estate poi La caramella Buona aveva annunciato l’apertura di un portale, chiamato “Hidden Faces”, facce nascoste, con l’obiettivo di salvare le piccole vittime della pedofilia. Un sito pieno di facce di bambini, estrapolate dai video trovati nei siti pedofili, e che cercherà di identificare le vittime, per salvarle da quell’inferno. "L'idea è nata dal team Usa dopo aver visto negli Stati Uniti i muri all'interno dei centri commerciali con le foto delle bambine scomparse. Se questo avviene per tutti i bambini rapiti nel mondo, perché non farlo per chi è prigioniero della pedopornografia? Anche perché, grazie a questo nuovo portale, sarà possibile, con molta probabilità, identificare tante bambine ancora a oggi dichiarate scomparse e dare una speranza alle loro famiglie. I pedofili e chi per loro ha creato i siti Internet che permettono la vendita dei filmati, hanno sempre contato sul fatto che non potessimo mostrare al mondo i video che provano i loro crimini e le loro vittime, senza commettere a nostra volta un reato. Ora non solo mostreremo i volti, affinché queste povere bambine possano essere identificate, magari da un vicino di casa o da un amico di famiglia, considerando che il numero di casi di pedopornografia che coinvolgono le mura domestiche sono purtroppo in aumento, ma saremo in grado di mostrare anche le facce dei criminali e, quando questo non fosse possibile, dettagli che potranno permetterne l'identificazione. Magari da un amico, ignaro della vera natura del suo conoscente".

Sempre il Team Emme e la caramella Buona infine avevano poi fatto rimuovere da alcune piattaforme i video hot che avevano come protagonista involontaria Tiziana Cantone, la ragazza che si era suicidata perché vittima di revenge porn (e di cui ci eravamo occupati con Roberta Rei, che aveva intervistato la madre di Tiziana).