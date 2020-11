News | Plasma iperimmune, odissea per donarlo: "In Veneto i medici non sanno dove farlo" | VIDEO Malindi Donvito, influencer ed ex concorrente di Bake Off Italia, lancia un appello al governatore del Veneto. Ha passato una vera odissea telefonica a Bassano del Grappa tra centralini, ospedali e attese per sapere dove e come donare il plasma dopo aver avuto il Covid

“Ho perso due ore al telefono per poter donare il mio plasma dopo il Covid, i medici veneti non sapevano darmi indicazioni”. A dirlo nel video qui sopra è Malindi Donvito da Bassano del Grappa, nel cuore del “modello Veneto”. Per gli appassionati di dolci il suo nome non è nuovo: insegnante di pasticceria, influencer con quasi 40mila follower su Instagram, ha partecipato all’edizione 2017 di Bake Off Italia.

A metà ottobre Malindi è risultata positiva al coronavirus. “Per me non è stata come un’influenza normale, la febbre non ha mai superato i 38°, ma ci sono stati dolori muscolari, tosse e mal di testa. Solo verso la fine di questa brutta esperienza ho perso il gusto e l’olfatto”, spiega a Iene.it. Dopo tre settimane di isolamento finalmente è arrivato il secondo tampone negativo.

“Quando sono stata chiamata dal reparto prevenzione Covid ho subito chiesto come avrei potuto fare per donare il mio plasma”, spiega Malindi in un video postato su Instagram. Lo pubblica proprio dopo aver visto il secondo servizio di Alessandro Politi con tutte le esperienze dei malati Covid ricoverati nell’ospedale di Padova (qui il video). “La centralinista mi ha detto che non sapeva neanche di che cosa stessi parlando. Ha chiesto ai dottori e neanche loro hanno saputo rispondermi”.

A questo punto le avrebbero consigliato di chiamare l’ospedale di Bassano del Grappa per essere messa in contatto con il centro trasfusionale. “Così faccio, ma in quel momento non mi rispondevano. Ho fatto un ping pong per circa un’ora tra i due numeri”, continua Malindi. “A un certo punto mi sono girati i maroni perché sono così…”. Si è messa allora in contatto con il presidente dell’Avis con un contatto personale. “Lui è rimasto sotto choc, pensava che il Centro di prevenzione Covid proponesse ai guariti questa possibilità di donare”, dice l’influencer. Nel giro di qualche ora ha avuto il suo appuntamento e martedì farà la prima visita per vedere se è idonea alla donazione.

Ma quanti avrebbero lasciato perdere con la prima attesa al centralino o semplicemente dopo quella risposta dei medici? “Ho perso due ore perché io ho chiamato per capire come fare. C’è poco da parlare del plasma e invitare alla donazione se poi non c’è il modo di farla fare”, dice Malindi. E a questo punto si rivolge proprio al governatore che ha lanciato il “modello Veneto” durante la pandemia: “Zaia, che ti sei vantato di avere la banca sul plasma iperimmune più grande d’Italia: è possibile perdere due ore per avere un appuntamento e ci sono riuscita solo chiamando il presidente dell’Avis?”.

L’influencer non perde il sorriso e chiude il suo video con una battuta: “Ciamè Zaia e disighe che a Malindi ga avuo sto problema, ok?”. Ok, speriamo che così il messaggio arrivi al governatore!