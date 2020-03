News | Lo scherzo a Beppe Signori: la moglie lo tradisce per una buona recensione! VIDEO L’ex bomber della Nazionale e della Lazio oggi gestisce un b&b a Bologna. Un nostro complice si presenta alla struttura e finge di lavorare per una importante guida turistica…e la moglie è pronta proprio a tutto per avere una buona recensione! Per fortuna però è tutto uno scherzo de Le Iene

Beppe Signori è una leggenda del calcio italiano, vicecampione del mondo nel 1994 nell’Italia di Sacchi e bandiera della Lazio di Cragnotti. Oggi il nostro Beppe è diventato un commentatore sportivo e imprenditore, e vive in una dimora storica nel centro di Bologna che ha trasformato insieme alla moglie in una boutique b&b. Ed è proprio su questo che noi de Le Iene abbiamo deciso di fare un terribile scherzo a Signori!

Lo sappiamo tutti, per ogni bed&breakfast che si rispetti le recensioni online sono fondamentali: ed ecco che un bel giorno, con la complicità della moglie, si presenta nella struttura un nostro amico che si finge recensore per una delle più importanti compagnie di valutazione delle strutture di ricezione. Signori e signora si impegnano subito al massimo per cercare di strappare una buona impressione…ma il povero Beppe non sa che il nostro Mitch sta per spingere la moglie ben oltre.

Iniziamo in maniera soft, con la moglie che si mette in tiro per fare bella impressione sul loro ‘ospite’. E il nostro complice inizia a corteggiarla, con grande disappunto di Signori. Arriva perfino una rosa! Per Beppe i due stanno familiarizzando troppo, ma ancora non immagina che la situazione sta per peggiorare molto.

La moglie infatti sembra pronta a tutto per entrare in quella guida e avere una buona recensione…e finisce per fare sesso con l’ospite! Prima Signori resta di sasso, poi esplode: “Ma vai a fare in culo! Tu sei matta, ma veramente?”. La situazione sta per diventare veramente esplosiva: “Io chiamo i carabinieri”, sbotta il povero Beppe. Ma la moglie lo provoca: “E cosa gli dici, che sei cornuto?”.

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è il momento di riportare la pace: è tutto uno scherzo de Le Iene! Signori subito è stralunato, poi per fortuna si calma. Finisce tutto con un abbraccio e una risata… scampato pericolo!