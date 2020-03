News | Video hot sul web: è possibile cancellarli per sempre? | VIDEO Le bacheche di alcuni social network sono invase da video hot amatoriali, fatti per gioco o per guadagnare qualche decina di euro. Come quelli realizzati da questi minorenni, di cui Veronica Ruggeri ci racconta nel servizio in onda martedì a Le Iene dalle 21.20. Ciò che è messo in Rete resta davvero, per sempre, in Rete? Vi spieghiamo come fare per cancellare questi contenuti

“Ma quante della tua età fanno sta roba qua?” “Che io conosco ce ne sono un po’”. Veronica Ruggeri, nel servizio in onda martedì a Le Iene su Italia 1, dalle 21.20, ci racconta come ogni giorno il web venga letteralmente inondato di video hot privatissimi, realizzati e messi on line per gioco o per business.

E a volte, come nell’incredibile storia che ci racconta, i protagonisti di questi filmati a sfondo pornografico, destinati ad un pubblico spesso adulto, sono minorenni.

Ma è proprio vero che, una volta messi on line e fatti girare in Rete, questi filmati restano per sempre in Internet?

Lo scopriamo nel servizio di Veronica Ruggeri in onda martedì sera a Le Iene su Italia 1, dalle 21.20, che incontra i tecnici del "Team Emme", una squadra in grado di far rimuovere i contenuti girati dagli utenti, nel momento in cui questi ultimi decidono di cancellarli.