News | Caso Genovese, parla a Le Iene una ragazza lituana: “Io, stuprata nel 2018” “Ero molto spaventata perché mi guardava con gli occhi sbarrati”. Parla a Le Iene una ragazza lituana che racconta di aver subito violenza sessuale da parte dell’imprenditore Alberto Genovese nel 2018. Il servizio di Stefano Corti in onda martedì 16 febbraio su Italia1

Quante sono le ragazze che avrebbero subito violenza sessuale da parte dell’imprenditore Alberto Genovese? E a quando risalirebbero i primi episodi? Le testimonianze che stanno emergendo attorno a questa triste vicenda risalirebbero a un periodo che va da maggio a ottobre 2020. Nel servizio di Stefano Corti in onda martedì 16 febbraio approfondiremo il caso Alberto Genovese, con la testimonianza inedita di una ragazza che racconta di aver subito violenza da parte dell’imprenditore nel 2018. Questa è ovviamente la sua versione, l'accertamento dei fatti spetta alla magistratura.

È l’11 ottobre 2020 quando una ragazza di 18 anni esce da un palazzo nel pieno centro di Milano e viene soccorsa da alcuni agenti di polizia. Nell’immediatezza dice di essere vittima di violenza sessuale. È l’inizio del caso Alberto Genovese e delle violenze sessuali che l’imprenditore avrebbe fatto su delle ragazze durante alcuni festini. Dopo la 18enne, altre cinque donne sporgeranno denuncia contro Genovese, che ora si trova detenuto nel carcere di San Vittore. Una vicenda che parla anche di feste e cocaina, che sarebbe sarebbe stata presente a fiumi nei party sia a Milano che a Ibiza. Ed è proprio attraverso l’abuso di cocaina e l’utilizzo della droga dello stupro che, secondo gli inquirenti, l’imprenditore avrebbe prima adescato e poi violentato le vittime.

Ma quante sono veramente le vittime di cui Genovese avrebbe abusato? Stefano Corti si mette sulle tracce di una ragazza che racconta di essere stata stuprata da Alberto Genovese nel 2018 a Ibiza. A parlarci per la prima volta di questa vicenda è Kristina, un’altra ragazza di origini russe che vive a Milano e conoscerebbe molto bene l’imprenditore. “Nel 2018, a fine giugno inizio luglio, prendiamo il suo jet privato”, racconta Kristina alla Iena. “Eravamo quattro ragazze, un modellaro e Genovese. Il modellaro ha portato tre ragazze: due lituane e una ragazza russa”. Secondo il racconto di Kristina, dopo una serata a ballare, i ragazzi e le ragazze tornano a casa e si buttano in piscina. “Dopo un po’ questa ragazza lituana mi ha chiesto ‘ma chi è che paga tutto?’. Io ho indicato Alberto Genovese. Tempo un’ora lui decide di andare in camera sua”.

Kristina prosegue nella sua versione e racconta di non aver visto né la ragazza lituana né Alberto il giorno seguente. Poi, mentre gli altri partono per Formentera, Kristina sarebbe rimasta nella villa a Ibiza, senza sapere che, in camera, c’era ancora la ragazza lituana. Solo al quarto giorno, quando gli altri sarebbero tornati da Formentera, si sarebbe accorta di lei. “Non ho mai visto una cosa del genere”, racconta Kristina riferendosi alle condizioni della ragazza lituana. “Abbiamo iniziato a scuoterla, l’abbiamo sciacquata, camminava a gambe divaricate. Appena si è un po’ ripresa abbiamo detto che le serviva l’ambulanza, ma lei ha detto che non voleva. Non ha mai più parlato, neanche una parola, zero”.

Stefano Corti, assieme a Kristina, è andato in Lituania e si è messo sulle tracce della ragazza, che non ha mai denunciato l’imprenditore. La giovane lituana ci ha raccontato cosa sarebbe successo quella notte, confermando l’esperienza drammatica che avrebbe vissuto in quei giorni. “Alberto mi disse di andare nella sua stanza”, racconta la ragazza lituana. “Io gli ho detto ‘no, non voglio’, perché davvero non mi piaceva. Poi lui mi ha come spinta, ma in modo gentile. Dopo siamo stati insieme in quella camera. C'era un piatto con così tanta cocaina. Io non volevo usarla e lui mi voleva convincere. Si stava arrabbiando con me e ho pensato: ‘se non lo faccio mi dà un pugno’. Ero molto spaventata perché mi guardava con gli occhi sbarrati”. "Dopo mi stava costringendo a fargli un pompino", prosegue la ragazza nella sua versione. "Non riuscivo nemmeno a respirare quando mi ha costretto a mettere il suo... immagina cosa. E gli dicevo 'basta, basta, basta', ma non si fermava". "Mio Dio è stato disgustoso", continua la giovane lituana. "Non riuscivo a camminare, mi facevano sempre male le ossa". Martedì 16 febbraio Le Iene il racconto della giovane nel servizio sul caso di Alberto Genovese. Vi aspettiamo dalle 21.10 su Italia1.