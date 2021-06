News | Nel mondo delle “sugar baby”: siamo entrati in un sito dedicato agli incontri con il ricco “sugar daddy” Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi Per capire il mondo delle “sugar baby” e degli “sugar daddy”, ci siamo iscritti a uno di questi siti, dove ragazze giovani cercano uomini ricchi disposti a mantenerle o a fare un sacco di regali per stare con loro

Arriva dall’America la “moda” delle sugar baby. Stiamo parlando di ragazze giovani attratte da uomini ricchi, gli “sugar daddy”, disposti a mantenerle o a fare un sacco di regali per stare con loro. Con la pandemia c’è stato un boom di siti dedicati agli incontri con lo “sugar daddy”.

“Ho classificato le donne lì sul sito in tre gruppi”, spiega uno sugar daddy che abbiamo incontrato con una nostra complice. “Gruppo numero uno: come puoi immaginare, sono escort. Sesso per soldi. Si chiama pay-per-meet”. Su questi siti è vietato, ma in realtà molte lo propongono.

“Secondo gruppo”, continua l’uomo, “sono delle ragazze che si considerano superiori alle escort. Vogliono trovare un uomo che paghi loro uno stipendio mensile e così rimangono a disposizione di questa persona”. Il terzo tipo di ragazza che secondo quest’uomo si trova su questi siti è “il 5-10%, sono brave ragazze e vogliono incontrare un uomo di un certo livello, con una certa maturità”. Cosa cercano in cambio? “La bellezza è che queste ragazze non chiedono niente. Diventa una cosa più naturale, non c’è un accordo economico”. Ovviamente, questo è il suo punto di vista.

Così, per capire meglio questo mondo, non ci resta che iscriverci e conoscere qualcuno in carne e ossa. E ci siamo iscritti sia come donne in cerca di sugar daddy che come uomini in cerca di sugar baby. Ci si è aperto un mondo: da una parte uomini che ci hanno bombardato di messaggi, proposte e fantasie di ogni genere. Dall’altra tantissime ragazze, spesso bellissime, che si sono fatte avanti in cerca di un contatto. Ci sono anche giovanissime, come una 19enne che ci scrive: “Vorrei dei regali per ogni volta. Nei rapporti no sedere”. E poi: “Per dormire preferirei farlo quando finisco le superiori”. E continua dicendo che per un pomeriggio in un albergo le andrebbero bene “una borsa e un paio di scarpe”. E specifica: “Non sono una escort”.

“Io ho avuto molti sugar daddy, tipo dieci”, ci dice un’altra ragazza. “Con queste persone mi trovavo veramente bene”, continua. “Era come dire: ‘questa è la mia ragazza e non le faccio mancare niente’. Non era il discorso da ‘questa è la mia escort’”. E quando le chiediamo se con il primo sugar daddy non è stato un po’ strano, risponde: “No, cioè sì era un po’ strano perché mi dava dei soldi. Però poi l’ho superata”. E continua: “Sono molto porca a letto”.

Per capire meglio il mondo delle sugar baby siamo usciti con tre di loro scelte tra chi non affronta l’esperienza battendo subito cassa, ma cercando di stabilire un rapporto di scambio duraturo nel tempo. “Sono uscita con quello che è diventato il mio sugar daddy”, racconta a Stefano Corti una di loro. “Per quanto potesse essere considerata una relazione, perché ha fatto una cosa molto a mo’ di contratto: ‘Allora io ti do 1.600 euro al mese e ci vediamo cinque volte al mese. Non parliamo più di soldi, basta ci vediamo quando ti dico’”.

Ma siamo usciti anche con qualche sugar daddy. Uno, per esempio, è un manager di successo. “Da un anno e mezzo sono ritornato con una persona molto importante della mia vita”, ci racconta. “Però la verità è che mi piacciono le donne, corteggiarle, fare il cretino”.