L'ingenuità di Claudio l'ha reso preda di una donna trentaquattrenne, rumena e senza scrupoli. Marina, la donna incontrata in un club, inizia a chiedere soldi all'uomo ormai innamorato di lei circa cinquecento mila euro in cinque anni. Luigi Pelazza vola fino in Romania per rintracciare la donna che ha prosciugato il conto corrente di Claudio