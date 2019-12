News | Nuovo intervento per Gessica Notaro, sfregiata dall'acido: “Spero nel trapianto di cornea” Veronica Ruggeri ci ha fatto conoscere la showgirl e modella riminese, sfregiata nel 2017 con l’acido dal suo ex Edson Tavares, condannato in Appello a 15 anni di carcere. Per lei un nuovo intervento alle palpebre, prima di un trapianto di cornea che dovrebbe farle recuperare la vista

“È andato tutto bene. Grazie per tutto l’affetto che come sempre mi dimostrate. Questo piccolo intervento consisteva nel separare le palpebre cucite 2 anni fa per poter aprire l’occhio e controllare che la mucosa cucita sulla cornea stesse svolgendo al meglio la sua funzione. Dolore? Un pochino sì”.

Così racconta sul suo profilo Instagram Gessica Notaro, la showgirl e modella riminese sfigurata nel 2017 con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, una coraggiosissima ragazza che vi abbiamo fatto conoscere nel servizio di Veronica Ruggeri, che potete rivedere qui sopra.

“Le palpebre si sono unite tra loro e quindi mi hanno dovuto effettuare un taglio vero e proprio. Diciamo che erano meglio un cappuccino e una brioche…”, racconta Gessica. “Per fortuna i miei dottori del Bufalini sono bravissimi ed hanno gestito la situazione nel migliore dei modi. Ad oggi dicono che l’occhio strutturalmente sta bene (almeno così sembra per ora) e per poterlo recuperare a livello funzionale e quindi visivo dovrò aspettare ancora un po’ di tempo e pregare che il prossimo trapianto di cornea vada bene. Detto ciò’, finito l’intervento sono tornata a casa e mi sono fatta portare un bel piatto di sushi. Mica male no ???? #gessicanotaro #nofilter”.

Tavares, l’ex fidanzato capoverdiano che l’ha aggredita con l’acido, è stato condannato in Appello a 15 anni di carcere. Per i giudici l’uomo ha agito con la “ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità”.



Abbiamo conosciuto Gessica con il servizio di Veronica Ruggeri, che ci racconta di quell’incubo iniziato il 10 gennaio del 2017, quando l’ex fidanzato le ha gettato l’acido in faccia. “Ho pensato, cazzo, l’ha fatto veramente”, ha detto a Veronica Ruggeri. “Bruciava tanto, mia madre mi ha aperto la porta e le ho urlato: ‘Mi sto sciogliendo vero? Mi sto sciogliendo?’. E lei è rimasta di sasso sulla porta e mi ha fatto di sì con la testa”.

Da quel giorno la vita di Gessica è cambiata per sempre, tra terapie e interventi chirurgici, fino a quello effettuato qualche giorno fa al Bufalini di Cesena.

Gessica Notaro aveva anche dovuto affrontare l’odio di un hater, che su Facebook aveva commentato un suo post scrivendo “un po' di cloro buttato dove dico io e cambia idea al volo”.