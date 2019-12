News | Natale: i nostri politici ne sanno qualcosa? | VIDEO Natale è alle porte e la nostra Sabrina Nobile fa gli auguri ai politici a modo suo: interrogandoli! E tra presunte città d’origine di Gesù in Africa e nomi fantasiosi dei Re magi, chissà che il panettone non rimanga indigesto a qualcuno di loro

Manca poco alla vigilia di Natale e si sa, durante le feste siamo tutti più buoni! Quindi, dopo aver passato anni a torturarli la nostra Sabrina Nobile, ci ha tenuto ad andare a fare gli auguri ai nostri politici! Per strada però le è venuto un dubbio: ma i nostri rappresentanti nelle istituzioni sanno la storia di Gesù e del Natale?

Dove sarà mai nato Gesù, per esempio? “Nel cuore dell’uomo”, sentenzia una deputata di Fratelli d’Italia. “Nasce in una stalla a Nazareth”, ci ricorda sicuro un politico di Forza Italia: “Voi siete lo strumento per diffondere l’ignoranza che anche in questi luoghi qui abbonda”, ci ricorda. E ha ragione, perché Gesù è nato a Betlemme… Ma c’è anche chi pensa sia nato a Gerusalemme. “La città la stanno cercando ancora”, chiosa un esponente del M5S: in bocca al lupo per la ricerca! Però occhio: se vi mettete a cercarla in Africa orientale, come ci ha suggerito un ex senatore della Margherita, la caccia alla stalla andrà avanti per un bel po’…

Proviamo con i Re Magi, che a furia di metterli nel presepe ormai dovrebbero conoscere! Si chiamano “Putifarre, Melchiorre e….vabbè erano tre Re magi”, ci ricorda il nostro nuovo amico di Forza Italia. “Baldacchiarre, Messore e… non ha importanza!”, lo corregge subito un collega del Pd. Ma tiratevi su il morale: i parlamentari si sono impegnati quest’anno e hanno composto anche una canzone di Natale! Ci tenete proprio a sentirla? Guardate il video qui sopra… e buone feste!