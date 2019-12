Milf, mistress e nuove promesse: alla scoperta del porno all'Eros Fest | VIDEO

Dodici anni fa, il 13 agosto 2007 a Garlasco, è stata uccisa Chiara Poggi. Noi vi raccontiamo, e vi mostriamo con un video, un nuovo elemento che se confermato potrebbe dare un alibi ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’assassinio della ex fidanzata. Alessandro De Giuseppe ci mostra cosa avrebbe visto una testimone ritenuta attendibile nelle indagini