Tik Tok è il social del momento: “Facebook ormai lo usa mia nonna” | VIDEO

Oggi quasi tutti i ragazzini sono iscritti a Tik Tok: “Facebook oramai lo usa mia nonna”, ci dice Marta, 16 anni e 3 milioni di follower.

Ma come mai ha spopolato così tanto? “Dopo tanti anni dove hai sempre gente di successo, con la piscina, sono ricchi...Tik Tok invece è un po' nuovo!” commenta Marco Montemagno, imprenditore digitale.

Come funziona? “Sono azioni: non è quindi un qualcosa che guardo e basta” ci dice Matteo Flora, il fondatore di una società che si occupa di reputazione digitale. E usarlo è anche molto facile: “Ci sono dei formati facilmente copiabili: delle mossette che tutti fanno uguali”, continua l'esperto.

E come vengono monitorati i contenuti? In Cina “il governo è dichiaratamente repressivo e censura contenuti” ci dice Montemagno. È molto semplice: non si può parlare di tutto. Ma applicheranno lo stesso approccio all'Europa?

