Tricotillomania: "Ho iniziato a strappare i capelli di mia madre, poi i miei" | VIDEO

Tricotillomania: "Ho iniziato a strappare i capelli di mia madre, poi i miei"

Capita spesso a quasi tutti noi di giochicchiare con i capelli o con la barba di tanto in tanto. Ci sono però persone per cui tutto questo non è un normale gesto quotidiano, ma un vero e proprio disturbo psicologico. È la tricotillomania: il bisogno irrefrenabile e ossessivo di strapparsi di continuo i peli del corpo, in particolare i capelli.

Sono tante le persone in tutto il mondo che soffrono questa patologia: Veronica Ruggeri, nel servizio in onda a Le Iene domenica su Italia1 a partire dalle 21.15, ci racconterà la storia di tre ragazze affette dalla tricotillomania che le hanno raccontato cosa significa convivere con questo disturbo. “Ho iniziato a strappare i capelli di mia madre, poi sono passata ai miei”, le ha detto una di queste ragazze.

