News | Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: è ancora polemica sui fatti… loro | VIDEO Sono passati 3 anni dal casus belli che ha portato al divorzio lavorativo tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. La polemica si riaccende nella casa del Grande Fratello Vip dove la conduttrice è rinchiusa come concorrente. Noi ci siamo fatti i fattacci di Adriana già subito dopo la sfuriata in diretta tv

Non si placa la diatriba tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Con l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip è tornata al centro della polemica lo scambio di battute al vetriolo tra i due conduttori. Noi de Le Iene avevamo fatto quattro chiacchiere con Adriana subito dopo la sfuriata tv del 2017, come potete vedere nel servizio qui sopra.

Tutto è iniziato appunto 3 anni fa durante una puntata de “I fatti vostri”. “La terza età si è spostata, io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i 75”, ha detto Magalli congedando un ospite della trasmissione. A quel punto la Volpe puntualizza: “A luglio fai 70 anni, no?”. Magalli però non la prende bene e da padrone di casa de “I fatti vostri” risponde: “Ma fatti i fatti tuoi, no?”. Il siparietto però prosegue durante tutta la puntata. “Tu ne hai fatti 44 e allora? Sei proprio una rompipalle”.

Il battibecco continua anche fuori dal programma e diventa una questione di guerra tra i sessi. “Non basta screditare la professionalità di una persona attraverso i media, si può anche insultare una donna in diretta. Non ho parole”, scrive Adriana su Facebook. Magalli invece di parole ne ha e va all’attacco: “Lei ha cercato di farlo passare come insulto alle donne, ma io ce l’avevo solo con lei e non con le donne che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”.

Come fa a lavorare da 20 anni?! Quest’allusione è tornata al centro della polemica proprio nella casa più spiata d’Italia: “Io ho lavorato con lui 7-8 anni. Sono stata l’unica a durare così tanto, ho il record. Le altre più di due anni non duravano, lui le cambiava sempre. Al terzo anno già aveva iniziato: ‘Basta, io con lei non lavoro più. Bisogna cambiare, non ci sono novità’”, ha detto Adriana lasciandosi andare a una confidenza al Grande Fratello Vip.

Mary Sarnataro si era fatta i fattacci di Adriana già nelle ore successive alla polemica. Dopo averla inseguita fin dentro a un bar dove ha tentato di rifugiarsi abbiamo fatto quattro chiacchiere con lei e di certo non le ha mandate a dire a Magalli: “Insinuare che io lavoro da 20 anni non per meritocrazia fa un danno a me e alla mia famiglia. Fa passare un messaggio inaccettabile: io non lavoro perché prendo scorciatoie. Andando avanti con le proprie gambe si dura nel tempo, sennò si dura poco”.