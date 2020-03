News | Adriano Panzironi: iniziato il processo per il guru di Life120 | VIDEO Deve rispondere di esercizio abusivo della professione, Adriano Panzironi ha iniziato il processo che vede contro di lui 7 associazioni e ordini professionali da Milano a Napoli, passando per Roma. Con Andrea Agresti vi abbiamo raccontato tutta la vicenda del guru di Life120, lo stile di vita che promette di allungare la vita fino a 120 anni eliminando carboidrati e assumendo pastiglie prodotte da una sua società

È iniziato il processo per Adriano Panzironi, il giornalista che con la sua dieta “Life 120” promette di allungare la vita fino a 120 anni. Un obiettivo che per lui sarebbe stato alla portata di tutti seguendo alcune indicazioni alimentari come abolire carboidrati e spezie e soprattutto assumere pastiglie prodotte da una sua società! Con Andrea Agresti abbiamo seguito tutta la vicenda del guru Panzironi, che lo ricordiamo è imprenditore immobiliare, produttore di film, giornalista, ma non medico come vi abbiamo raccontato nel nostro ultimo servizio qui sopra.

Contro di lui che deve rispondere di esercizio abusivo della professione, ci sono sette richieste di costituzione di parte civile: dagli Ordini professionali di Roma, Napoli, Milano alle associazioni di giornalisti fino all'associazione Assopanificatori.

"Si è presentato con i suoi adepti che gli davano supporto. Panzironi vuole spettacolarizzare tutto, forse non ha ancora capito che è a processo...”, commenta Antonio Magi, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma che si è costituito parte civile. “Non sembrava troppo preoccupato. Ma vedremo come evolve il dibattito". Ad assistere alla prima udienza c'era una trentina di sostenitori di Panzironi. “Sono fiero di fare questo processo perché in questa sede dimostreremo gli errori della medicina dogmatica chiamando a testimoniare 2.500 persone che godono di ottima salute grazie allo stile di vita che propongo”, ha detto in conclusione il “guru”. Si torna in aula il prossimo 31 marzo, quando la difesa potrà controbattere.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa persona, di cui vi stiamo raccontando le alterne vicende ormai dal 2017. La sua idea “rivoluzionaria” è proprio Life120. Questo stile di vita veniva pubblicizzato in una trasmissione televisiva, ideata anche dallo stesso Panzironi, in cui vengono raccolte testimonianze del miracoloso metodo. Un sistema molto semplice: una dieta e alcuni integratori che, guarda caso, sono prodotti dallo stesso giornalista e pubblicizzati nel corso del programma.

Le cose però non si fermerebbero qui: alcuni centralinisti della società che vendeva gli integratori ci hanno detto che l’assunzione di queste pastiglie avrebbe addirittura curato malattie come il morbo di Crohn, il diabete e perfino l’Alzheimer! Il nostro Andrea Agresti ha raccolto anche le voci di medici e giornalisti che avevano duramente condannato queste condotte e lo stesso Panzironi aveva preso le distanze dalle risposte dei centralinisti.

La nostra inchiesta non si è fermata qui: la Iena ha raccolto la testimonianza di un ex dipendente della Life120, secondo cui Panzironi non avrebbe emesso regolare fattura per la vendita dei suoi prodotti dal 2014 al 2017. E non solo: sempre secondo questo testimone, anche la data di scadenza dei prodotti sarebbe stata trattata con eccessiva superficialità.

C’è anche chi denuncia di aver subìto delle ingiustizie in ambiti molto diversi da quelli della medicina e sostiene di aver subìto un raggiro sull’affitto di alcune case ad Anzio, per cui sarebbero stati riscossi anni di pagamenti e persino vendite degli immobili non in regola e senza averne titolo. E, dulcis in fundo, secondo il racconto di alcuni attori, Panzironi avrebbe persino prodotto un film, tramite una società intestata alla madre, senza aver pagato chi lavorò a questa produzione. Ribadiamolo, questi sono riassunti dei racconti di alcuni testimoni, tuttavia, come dire, qualche dubbio sulle attività di Panzironi lo lasciano.

Guarda qui sotto tutti i servizi e gli articoli che abbiamo dedicato ad Adriano Panzironi e a Life120.