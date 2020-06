News | “Mia mamma ha piaghe da decubito, ma l'Asl di Napoli rimanda la visita da dicembre” | VIDEO Il video appello di Rosaria, una donna napoletana che da dicembre lotta perché l’Asl le mandi a casa un ortopedico per la madre 89enne che soffre per le piaghe e non è più in grado di camminare. Ecco il suo racconto

Ci scrive Rosaria Oliviero, una donna napoletana, preoccupata per le condizioni di salute dell’anziana madre 89enne che sarebbe stata abbandonata dalle istituzioni sanitarie della sua provincia, quella di Napoli.

Nel video sopra ci mostra l’anziana madre sofferente e ci racconta la sua versione della storia: “La nostra Asl di riferimento, qui nel napoletano, sta causando a mia mamma Anna non pochi disagi. Poco prima di Natale, il 22 dicembre scorso, avevo prenotato per lei una visita ortopedica domiciliare. Mia madre per una brutta rottura del femore sta allettata o seduta da undici anni e utilizza un deambulatore per muoversi anche se con molta fatica. Per evitare di avere altri problemi come piaghe da decubito o problemi alla circolazione, pagavamo un terapista che la aiutava a camminare in casa. Avevamo bisogno di quella visita anche perché col passare del tempo le vecchie scarpe ortopediche le hanno causato diverse ferite ai piedi insomma la situazione è complicata. Chiedevamo che l’ortopedico venisse a casa e ci prescrivesse un nuovo paio di scarpe ortopediche per mia madre. Quando abbiamo visto che passava il tempo e il dottore non veniva, ho provato a sollecitare ma mi è stato spiegato che il vecchio ortopedico era andato in pensione e quello nuovo non poteva tenere conto delle prenotazioni fatte da lui. Si ripartiva, tutto daccapo”.

Rosaria non si dà per vinta perché le condizioni della madre sono sempre più difficili: “Ho lasciato la nuova richiesta di visita. Qui funziona così, quando il medico avesse avuto un momento libero, sarebbe venuto a casa, anche con pochissimo preavviso. Passa altro tempo e neanche questo ortopedico arriva. Mia madre nel frattempo continua ad avere problemi di piaghe a furia di stare seduta. Sono tornata all’Asl per sollecitare portando le foto dei piedi devastati di mia madre ma mi hanno mandato a casa dicendomi che l’ortopedico sarebbe venuto quando poteva... Dicono che non è un’urgenza camminare e che purtroppo devono rispettare l’ordine cronologico di prenotazione del nuovo ortopedico. Lo trovo davvero assurdo: al medico bastano 10 minuti per scrivere la ricetta di approvazione di scarpe ortopediche nuove. Mia madre soffre terribilmente e peggiora di giorno in giorno. È cardiopatica, ha problemi di circolazione, è caduta in casa più volte. Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare?”.