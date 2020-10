News | Lo strano business che unisce anziani e tossicodipendenti a Torino | VIDEO Andrea Agresti ci mostra uno strano business a Torino: alcuni vecchietti al parco sembrano commissionare la spesa a dei tossicodipendenti. Questi andrebbero poi a rubarla al supermercato e la rivenderebbero agli anziani a metà prezzo. Con quei soldi poi si comprerebbero la droga

Uno strano business che unisce anziani e tossicodipendenti: il nostro Andrea Agresti ci mostra, con l’aiuto di un complice, come funzionerebbe questo particolare scambio in un parco di Torino.

La scena si svolge in un parco pubblico, dove alcuni tossici avvicinano gli anziani. Ce lo mostra a telecamera nascosta uno di loro, un uomo di 40 anni che ha iniziato a drogarsi quando era molto giovane: “Mi faccio 9 o 10 volte al giorno, spendo 150 euro. Come trovo i soldi? Prendo e vado al parco. Si mettono lì su quelle panchine, passiamo e chiediamo di cosa hanno bisogno. E te lo pagano a metà prezzo se va bene”.

E’ così che, secondo quanto ci racconta il nostro testimone, funzionerebbe questo meccanismo: gli anziani commissionano la spesa alimentare ai tossici, ma questi ultimi la merce la rubano dagli scaffali dei supermercati. Quando il tossico riconsegna la spesa rubata, il vecchietto la paga a metà prezzo. Con i soldi incassati poi i tossici comprano la "roba": un buon affare per entrambi.

E non si tratta necessariamente di vecchietti in difficoltà economica perché uno di loro confessa: “Io ho cinque case e due garage”. Andrea Agresti decide che è il momento di fare due chiacchiere con quegli arzilli vecchietti, che però negano categoricamente di sapere quale sia la provenienza della spesa.

A noi però preoccupa soprattutto Mario, che racconta di avere perso tutto per quella sua smodata e compulsiva dipendenza dalla droga. E alla fine l’uomo, che ha capito di essere in grave difficoltà, prende appuntamento per entrare in una clinica di disintossicazione.