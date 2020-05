News |

Gli attentati al giornalista anticamorra sono tutto un bluff? | VIDEO

Pochi giorni fa è uscita questa notizia: “Mario De Michele indagato per simulazione di reato, si è sparato da solo i colpi di pistola contro la sua abitazione”. Per noi è stato uno shock, dopo averlo conosciuto con il nostro Silvio Schembri. La Iena è tornato da lui per chiedergli spiegazioni: non perdetevi le sue risposte questa sera dalle 21.10 su Italia 1