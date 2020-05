News | Balotelli e Chiellini, cosa si diranno al telefono dopo la bufera? | VIDEO “Balotelli persona negativa”, scrive Chiellini. “Io almeno ho la sincerità e il coraggio e di dire le cose in faccia”, replica l’attaccante del Brescia. Stefano Corti e Alessandro Onnis si buttano a pesce nelle querelle: basterà un videochiamata per fare pace? Scopritelo questa sera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1

Lo scontro tra Mario Balotelli e Giorgio Chiellini ha occupato le prima pagine dei giornali in tutta Italia: il capitano della Juventus e della Nazionale ha scritto nella sua autobiografia che Balotelli è “una persona negativa”. E l’attaccante del Brescia non s’è fatto attendere nella replica: “Io almeno ho la sincerità e il coraggio e di dire le cose in faccia”, ha scritto su Instagram.

E allora è il momento per Stefano Corti e Alessandro Onnis di provare a portare il sereno: basterà una dedica e una videochiamata per fare pace? Scopritelo questa sera dalle 21.10 su Italia1, nella nuova puntata de Le Iene.