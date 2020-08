News | Salvini in modalità ‘Ringo People', la Barilla risponde: “Non vi abbiamo autorizzato” | FOTO Sul profilo della Lega è apparsa una foto di Salvini che stringe la mano a un uomo di colore, a fianco della famosa immagine della pubblicità della Ringo. La Barilla però non l’ha presa bene, e su Twitter ha fatto di sapere di non aver autorizzato nessuno a usare i suoi luoghi per fare propaganda politica

La politica a colpi di biscotti rischia di essere la strana novità di questa estate già martoriata dal coronavirus. A lanciare la nuova ‘moda’ è stato Matteo Salvini: sul profilo ufficiale della Lega è stata pubblicata ieri la foto che vedete qui sotto, con l’ex ministro dell’Interno che stringe la mano di una persona di colore. Sopra, la famosissima foto della pubblicità della Ringo, che ha reso famosa l’espressione “Ringo People”.

Una trovata per allontanare le accuse di razzismo dalla Lega e da Salvini? Forse, ma sicuro ha causato la reazione indispettita della Barilla, che il marchio Ringo lo possiede. In un tweet sul profilo ufficiale la compagnia ha scritto: “Il Gruppo Barilla conferma che non ha autorizzato e non autorizza l’utilizzo dei propri marchi – compreso il brand Ringo – da parte di nessun movimento o gruppo politico”. Insomma, non proprio una reazione divertita. A quanto pare il fine estate non porta proprio bene al leader della Lega...