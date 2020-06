News | Bayer patteggia oltre dieci miliardi per migliaia di cause sul diserbante al glifosato della Monsanto | VIDEO Il colosso farmaceutico ha patteggiato oltre dieci miliardi di dollari per chiudere 95mila dei 120mila contenziosi ancora aperti per il Roundup, il diserbante della Monsanto accusato di causare il cancro. Noi de Le Iene ci eravamo occupati dei pericoli del glifosato con Gaetano Pecoraro, che ci aveva raccontato la drammatica battaglia di Fabian Tomasi

Oltre dieci miliardi di dollari: è questa l’enorme cifra del patteggiamento che Bayer ha raggiunto su decine di migliaia di azioni legali negli Stati Uniti sul Roundup, il diserbante contenente glifosato della Monsanto accusato di causare il cancro e di cui anche noi de Le Iene ci siamo in passato occupati.

Secondo quanto riporta il New York Times, il patteggiamento riguarda 95.000 delle 120 mila azioni legali contro la Monsanto. La società è stata acquisita del 2018 dalla Bayer, che ne ha ‘ereditato’ anche tutte le cause legate al tristemente famoso diserbante. Il patteggiamento, comunque, non chiude il problema del Roundup: sono ancora 25mila le richieste di risarcimento da parte di persone che non hanno accettato di far parte dell’accordo.

In passato Bayer era stata condannata a pagare pesanti risarcimenti, come vi avevamo raccontato qui. Noi de Le Iene ci eravamo occupati del glifosato e dei suoi pericoli con Gaetano Pecoraro, che ci aveva raccontato la drammatica battaglia di Fabian Tomasi. L’uomo era stato a contatto con la sostanza durante gli anni di lavoro in una fattoria argentina.

Fabian, che è morto a 53 anni, ci aveva raccontato: “Tutto è iniziato con questo problema alle dita: le mani sono diventate viola e ho iniziato ad avere deformazioni alla schiena e alle ossa. Adesso ho dolori insopportabili agli organi interni. Quando mangio il cibo mi esce dal naso. Ho dolori ai muscoli, il cuore lo è, e la deduzione è semplice da fare. Mi davano poco tempo di vita: sei o sette mesi, non di più. Invece sono già passati dieci anni”.

Il corpo di Fabian, magrissimo, con la schiena ricurva, le guance incavate, il torace sporgente, era diventato il simbolo della lotta nel sostenere l'esistenza di pericoli per l'uomo nell’uso degli erbicidi e in particolare del glifosato. Una sostanza definita nel 2015 dall’Organizzazione mondiale della sanità come “probabilmente cancerogena”, e che è alla base proprio del prodotto “Roundup” della Monsanto, multinazionale di biotecnologie agrarie adesso di proprietà della Bayer.

Una sostanza, il glifosato, che distrugge tutte le piante con cui viene a contatto e per questo viene usata solo nelle coltivazioni geneticamente modificate, le uniche che riescono a resistergli.

“Caricavo gli aerei con tutti i tipi di veleni, ci mangiavamo vicino. Li lavavo e li sistemavo – ci ha raccontato il povero Fabian prima di morire -. Facevamo ‘la bandiera’ senza protezione. Sai cosa vuole dire fare la bandiera? È quello che si ferma in un punto del campo con un’asta e una bandiera, e muovendole segnala all’aereo di passare di lì, prendendosi gli spruzzi dei pesticidi. Generalmente chiedevamo al pilota di spruzzarci perché nei campi c’era un caldo insopportabile”.

Da allora per lui è iniziato l’incubo: “la notte non riesco a dormire, ho paura di non svegliarmi il giorno dopo. Non sopporto i cimiteri: quando piove penso al freddo che sentono i morti”.

“Io sono stato liquidato con una pensione minima che non copre nessuna spesa – aveva aggiunto a Gaetano Pecoraro l’uomo -. Dimmi se non dovrei essere arrabbiato, se non dovrei sentirmi un recluso, una persona che odia tutti. Ma non gli do questa soddisfazione, io ho perdonati tutti. L’azienda che non mi ha aiutato, la medicina è stata complice, come pure il governo”.

Nonostante tutto questo dolore, Fabian era diventato il simbolo della lotta dei più deboli: “la mia non è solo una testimonianza, tutto questo deve servire. Non a noi, che ormai siamo perduti, ma agli altri, affinché capiscano che siamo stati ingannati e che la nostra vita è stata ceduta in cambio di denaro”.