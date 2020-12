News | Blind: da X Factor a lo scherzo a Emma. L'intervista de Le Iene | VIDEO Blind, finalista di X Factor e Disco d'oro con "Cuore Nero", ci ha aiutato a fare uno scherzo alla sua mentore Emma Marrone: fingere una relazione con lui per finire in copertina! Blind poi ci racconta quanto sia stata dura la sua vita prima del successo

“Il successo rende stronzi? Ma io non lo sono”. Ha scelto il nome Blind, “cieco”, “perché voglio vedere quello che mi interessa”. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Franco Rujan finalista di X Factor e Disco d'oro con "Cuore Nero".

Nel talent-show il suo coach era Emma Marrone. “Bella, simpatica e stronza”, come lui la definisce. Ora che è un cantante navigato, gli chiediamo di liberarsi della sua prof con uno scherzo. Le fa credere che stia girando la voce di un suo flirt con Blind. E non è tutto: "Secondo me ci conviene che giri sta notizia, finiamo in copertina!", le dice. Emma è sconvolta: "A parte che potrei essere tua madre, ma cos'è sta stron***a?". Ma tranquilla, è solo uno scherzo de Le Iene!

Tanto Blind è un bravo ragazzo e non ha intenzione di montarsi la testa: “Con i soldi non impazzirò, al massimo mi metto a posto io e la mia famiglia”. A proposito di famiglia, ci dice che con suo papà i rapporti si sono interrotti. Ha smesso la scuola a 15 anni per andare a lavorare. Insomma, oltre al successo c'è tutta la sua vita da conoscere.