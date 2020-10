News | Body Shaming: dalla copertina di Vanessa Incontrada agli scatti (quasi) nudi di queste ragazze Dopo la copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada che posa nuda, Veronica Ruggeri ha intervistato nove ragazze. Cos’è per loro il body shaming? Per combatterlo, hanno posato per noi!

“Nessuno mi può giudicare (nemmeno tu)”. Con questo titolo Vanessa Incontrada è apparsa sulla copertina di Vanity Fair nuda, mostrando che ogni tipo di corpo può essere bellissimo. La conduttrice televisiva è stata per anni criticata e attaccata per il suo aspetto fisico, perché secondo gli haters sarebbe ingrassata troppo. Terribili i commenti che si leggono sotto alcune sue foto: “Si fa fatica a guardarti”, “fai qualcosa per la cellulite”, e tanti altri.

Ma se Vanessa Incontrada diventa vittima di bullismo, cosa subiscono le altre donne? Abbiamo passato una giornata con nove amiche. Bionde, more, alte basse: donne vere. Veronica Ruggeri le ha intervistate chiedendo della loro vita, i loro ricordi, i momenti in cui si sono sentite ferite riguardo loro aspetto fisico. “Il mio fidanzato è sparito, poi ho scoperto che mi ha lasciata perché ero grassa”, ci racconta una di loro. “Un commento ripetuto varie volte arriva a farti credere di essere sbagliata”, dice un’altra.

Le nostre amiche si sono spogliate di fronte alle telecamere per mostrare e dimostrare che ci sono tanti modi di essere. Vi va di scattarvi una foto e fare il grande atto di coraggio che hanno fatto queste donne? Fregatevene degli haters e postate il vostro scatto sui social con hashtag #iosonocosì.