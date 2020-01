News | Bottigliate all'amico rivale in amore: “Tentato omicidio” | VIDEO La procura di Mantova procede per tentato omicidio aggravato contro il barista mantovano che aveva aggredito l’ex amico Cristian, 26enne moldavo che aveva avuto una storia con la sua fidanzata. Ve ne avevamo parlato nel servizio di Matteo Viviani

Per la procura l’aggressione violentissima di Marco a Cristian è stato un tentato omicidio.

È iniziato ieri mattina a Mantova il processo a Marco De Angeli, il 26enne che, come ci ha raccontato Matteo Viviani nel servizio che potete rivedere qui sopra, ha ferito con un coccio di bottiglia un ex compagno di scuola e rivale in amore.

Dopo l’archiviazione dell’indagine sul ritardo di 8 mesi con il quale i carabinieri avrebbero proceduto alla denuncia del giovane aggredito, la Procura procede ora per tentato omicidio aggravato e minaccia.

Ve ne abbiamo parlato nel servizio di Matteo Viviani. Cristian, 26 anni, di origini moldave, era stato aggredito da un suo ex compagno di scuola, Marco. Una vicenda di antipatie e di gelosie, perché Cristian aveva avuto una breve relazione sentimentale con Eleonora, ex fidanzata di Marco.

“Stavamo bevendo una birra tutti insieme, la bottiglia Marco ce l’aveva già in mano, nella rincorsa l’ha spaccata per terra ed è andato là col collo della bottiglia”, racconta Eleonora a Matteo Viviani. Tra i due sarebbe scoppiata una rissa, con Cristian che non si accorge di essere stato colpito con la bottiglia rotta finché non vede il sangue. Il ragazzo viene portato da ambulanza e carabinieri in ospedale. Ma lì, stando al racconto dell’aggredito, i militari avrebbero minimizzato l’accaduto, rifiutandosi di raccogliere la sua denuncia contro Marco.

Dopo il nostro servizio nei confronti dell’aggressore era stata decisa una misura di divieto di avvicinamento a Cristian.