La canzone de Le Iene a Sanremo: “Un pasito indietro Sofia!” | VIDEO

Per capire quale arcano si celi dietro questo enigmatico dilemma i nostri Corti e Onnis sono andati a Sanremo mentre la gara canora era in corso. Le Iene hanno intercettato i protagonisti del Festival e li hanno convinti a cantare la nostra esclusiva.

Sanremo è finito da poco, ma tutti ricordiamo ancora la gaffe di Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival a proposito di Valentino Rossi: “Ho scelto Francesca Sofia Novello per la capacità di stare vicina a un grande uomo stando un passo indietro ”. È davvero questa la posizione della donna nel terzo millennio?

“Ho scelto Francesca Sofia Novello per la capacità di stare vicina a un grande uomo stando un passo indietro”. Ve la ricordate tutti questa ormai leggendaria gaffe di Amadeus? Corti e Onnis sono andati a Sanremo durante il Festival e hanno fatto cantare ai protagonisti della gara una canzone… molto particolare!

