News | In carrozzina e felice: Roberta si sposa! | VIDEO L’avevamo conosciuta nel servizio di Cizco, che ci ha raccontato come nonostante un tragico incidente d’auto e la vita in carrozzina sia possibile ripartire, anche in amore. Roberta ha annunciato su Instagram le nozze con il suo Giuseppe, che aveva conosciuto quando era stato “costretto” ad accompagnarla ad un concerto

Fiori d’arancio. Li avevamo conosciuti nel servizio di Cizco, che vi riproponiamo qui sopra. Antonio e Roberta sono due giovani disabili che attraverso l’amore per i rispettivi fidanzati sono riusciti a ricostruire le proprie vite.

È il 2008 quando Antonio viene investito con la sua moto da un anziano, che aveva fatto una manovra avventata con l’auto: “Lesione midollare completa, non posso più camminare”, ci spiega il giovane.

Tre anni più tardi è purtroppo il turno di Roberta, investita in pieno da un’automobile impazzita: anche per lei la sorte è quella della paraplegia. Entrambi però non si sono dati per vinti e hanno trovato un compagno di vita. Come Roberta, che ha incontrato Giuseppe, un ragazzo a cui gli amici avevano “imposto” di farle da accompagnatore ad un concerto.

“All’inizio è stato difficile – racconta Giuseppe alla Iena – perché non è un percorso facile però ci siamo fatti forza e ci siamo detti ‘viviamola’, perché alla fine cambia solo il modo di muoversi. Di lei mi ha attratto questa sua voglia di vivere nonostante le difficoltà. Anche io mi sento rinato”. Quando abbiamo chiesto ai due di un futuro matrimonio, Roberta ci aveva risposto:”viviamo alla giornata, non ci facciamo dei programmi quando poi il domani può essere diverso”.

E il domani invece ha voluto che Roberta e Giuseppe coronassero il loro sogno d’amore. Lo ha annunciato la stessa Roberta, mettendo su instagram una foto di loro due e scrivendo: Preparativi per il mio matrimonio!!!! E postando una lunga lista di obiettivi già raggiunti, in vista della cerimonia: “sposo: scelto, proposta: fatta, location, fedi, testimone e viaggio di nozze scelti”.

Gli unici dubbi dei futuri sposi riguardano ancora l’abito, la data delle nozze (settembre?) e la scelta dell’accompagnamento musicale. Volete aiutarla a scegliere le musiche più adatte? E allora non ci resta che augurare a Roberta e Giuseppe un felicissimo matrimonio e una serena vita insieme. Perché l’amore non guarda come cammini, ma solo quello che hai nel cuore.