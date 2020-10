News | I Casamonica aggrediscono la Iena Di Sarno e l'autore: distrutti i materiali | VIDEO Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro erano andati da Nando Casamonica per capire come mai, come si vede in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, avesse fatto guidare a un bambino la macchina pubblicando poi il video. La situazione però è presto degenerata. Non perdetevi il servizio in onda mercoledì sera a Le Iene

“Ci hanno aggredito e immobilizzato”. La Iena Alessandro Di Sarno ci racconta cosa è successo sabato 17 ottobre mentre, assieme all’autore Vincenzo Mauro, stava girando un servizio a proposito di un video pubblicato sul profilo Instagram di Nando Casamonica in cui l’uomo fa guidare la macchina a un bambino appartenente alla famiglia. Iena e autore sono andati quindi nel quartiere Romanina, a sud est della capitale. “Siamo andati da Nando per capire cosa l'avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo”, spiega la Iena.

“Ci hanno aggredito”, continua Di Sarno. “Hanno immobilizzato l’autore e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole”. “Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni”, spiega l’autore. Come potete vedere nel video qui sopra, mentre la donna tenta di strappare la telecamera all'autore, un uomo alle sue spalle lo insegue con un manico di scopa. Quest'uomo è Guerino Casamonica, padre di Nando, che noi de Le Iene avevamo conosciuto due anni fa quando Ismaele La Vardera lo aveva intervistato entrando nella lussuosa residenza del clan.

Sabato la polizia è intervenuta sul posto e Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro nella notte hanno rilasciato alla polizia dichiarazioni su quanto accaduto. “Per fortuna inspiegabilmente una scheda è rimasta nella telecamera che ha filmato tutto”, dice la Iena. Qui sopra potete vedere una parte del materiale che siamo riusciti a salvare dall'aggressione e che vi mostreremo per intero mercoledì sera a Le Iene dalle 21:10 su Italia1.