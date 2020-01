News | Cellulari e tumori, la Corte d'Appello conferma: c'è un legame | VIDEO Il tribunale conferma in una sentenza la correlazione tra uso intensivo dei cellulari e i tumori al cervello. Con Matteo Viviani abbiamo provato a darvi sette semplici consigli per ridurre i rischi: ecco il nostro tutorial

Usare in modo prolungato i cellulari può portare all’insorgere dei tumori. Lo sostiene la Corte d'Appello di Torino, nel confermare in secondo grado la sentenza del 2017 sul caso del dipendente di Telecom Italia colpito da neurinoma al nervo acustico.

Questo dopo che, invece, un rapporto firmato dall'Istituto Superiore di Sanità, Enea, Cnr-Irea e Arpa Piemonte non aveva confermato l’aumento dei tumori legati all’uso dei telefoni cellulari: i dati in possesso, aveva scritto il rapporto, "non consente valutazioni accurate del rischio dei tumori intracranici”.

Noi de Le Iene, con Matteo Viviani, ci siamo chiesti quale sia la verità sulla correlazione tra tumori e uso dei cellulari, nel servizio che potete rivedere qui sopra.

Nel 2013 il dottor Soffritti, del Centro di ricerca sul cancro Ramazzini di Bologna, ci raccontava delle sperimentazioni in cui mettevano gli animali vicino ad un campo elettromagnetico per vedere il suo vero impatto. La sua speranza era: “Auspico che il risultato sia negativo, altrimenti le preoccupazioni sarebbero molte” (clicca qui per il servizio). Le preoccupazioni per la salute anche degli esseri umani riguardano tutte le telecomunicazioni: telefono, radio, televisione, computer e altro. Oggi questa sperimentazione è finita e il risultato non è dei migliori. Dopo anni di ricerche, sembrerebbe che l’uso del cellulare possa aumentare il rischio di tumore.

I peggiori posti per usare il cellulare in questo senso sono la macchina e il treno. Perché? La risposta è semplice: un telefono in movimento, per rimanere agganciato alla rete, emette più radiazioni. Non solo: tutte le radiazioni ci finiscono addosso.

Oggi quante ore passiamo noi davanti ai vari schermi? Gli studi del centro Ramazzini sostengono che “tutte le radiofrequenze sono in grado di fare rotture sul dna”. La cosa è molto preoccupante. Così come lo sono anche le dichiarazioni dell’oncologo americano Anthony Miller dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per il quale “tutte le radiazioni delle radiofrequenze sono cancerogene per l’uomo”.



La dottoressa Devra Devis, oncologa e scrittrice americana, ci parla anche dello scandalo “Phonegate”: è scoppiato grazie al medico francese Marc Arazi e ha fatto tremare i produttori di telefonia. Ha scoperto come i test svolti dai produttori per certificare i limiti delle emissioni delle onde elettromagnetiche sarebbero stati inutili. Perché sarebbero stati fatti in maniera non realistica: simulavano l’uso del cellulare a distanza di 7-10 millimetri dall’orecchio (un centimetro, in pratica). Ma chi di voi usa il telefono a questa distanza?

C’è una differenza di impatto tra bambini e adulti? Sicuramente sì. I cervelli giovani assorbono più radiazioni di quelli adulti e il numero dei bambini che usano il cellulare sta continuamente aumentando. Le radiofrequenze sarebbero in grado di attaccare non solo il cervello umano, ma anche i testicoli e addirittura il cuore. Quanti di voi tengono il cellulare nella tasca? E non c’è bisogno che lo usiate, perché il telefono riceve e invia segnale in modo continuo. Parliamo di 1,4% probabilità del rischio che una persona si ammali di tumore usando il telefono in eccesso. Sembra poco, ma su 7 miliardi, i casi sarebbero milioni.



Noi cerchiamo di darvi una vera guida per evitare rischi inutili: cliccate qui per il tutorial su come usare il telefono in modo consapevole e meno dannoso possibile. Ecco sette semplici consigli utili:

1. Evita di parlare al cellulare attaccandolo all’orecchio.

2. Usa il viva voce o le cuffie! Quelle con il cavo o bluetooth.

3. Telefono nel taschino della giacca o nelle tasche davanti dei pantaloni: sbagliato. Per le donne, evitate di metterlo vicino al seno.

4. Non dormire con il cellulare sotto il cuscino. Se proprio devi lasciarlo acceso, mettitelo ad almeno un metro di distanza.

5. Macchina, treno e in generale i mezzi in movimento sono i luoghi peggiori per chiamare.

6. Ricordati: il telefono emette radiazioni anche quando non chiami!

7. Ai bambini meglio dare un altro gioco… e se proprio non puoi farne a meno, attiva la modalità aerea.