Chico Forti, Di Maio: “Lavoriamo per riportarlo a casa”

“Dobbiamo lavorare con intelligenza per riportare Chico Forti a casa”: a dirlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha parlato del caso del nostro connazionale in una riunione ristretta sui diversi dossier internazionali. Nonostante la crisi del coronavirus alla Farnesina continuano a lavorare sul caso di Chico, considerato “una priorità”.

Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore confronto tra i vertici del ministero degli Esteri e l'avvocato di Chico, Joe Tacopina. Forti è da vent’anni rinchiuso in un carcere di massima sicurezza in Florida per l’omicidio di Dale Pike. Lui si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

Noi de Le Iene stiamo seguendo questa vicenda con il nostro Gaston Zama, che questa sera tornerà a parlarci del caso Chico Forti: non perdetevi il suo servizio dalle 21.10 su Italia1.