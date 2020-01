News | Chico Forti, il sottosegretario Fraccaro: “Lavoriamo per riportarlo in Italia” | VIDEO Il giorno dopo la messa in onda del nostro Speciale, interviene di nuovo sul caso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro: “Lavoriamo con Luigi Di Maio per riportarlo a casa, magari da uomo libero. Chico Forti è da vent’anni in carcere e gli dobbiamo azioni concrete”

“A Chico Forti dobbiamo non chiacchiere, ma risposte concrete”. Il giorno dopo la messa in onda dello Speciale sul nostro connazionale che vi riproponiamo qui sopra, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, torna a parlare del caso. “Lavoriamo attraverso i canali diplomatici, rispettiamo la giustizia americana ma ci stiamo muovendo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio perché Chico Forti possa tornare nel nostro Paese”.

“Chico Forti è in carcere da vent’anni, gli dobbiamo non dibattiti politici e chiacchiere ma risposte concrete”, continua Fraccaro. “Finché non avrò qualcosa di concreto da dargli, cioè la possibilità di tornare in Italia, speriamo da uomo libero, è inutile parlarne: il mio lavoro rimane intenso e sottotraccia, perché diplomatico”.

Chico Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Da allora è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, ma non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza e di essere vittima di un errore giudiziario.

Sulle indagini, il processo e la condanna a Chico Forti ci sono infatti molte perplessità, nonostante per la legge americana si debba condannare qualcuno solamente “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il nostro Gaston Zama ha raccontato la vicenda del nostro connazionale nello Speciale de Le Iene andato in onda ieri sera, giovedì 30 gennaio, che vedete qui sopra e qui sotto nelle sue sette parti.