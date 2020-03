News | Chico Forti, l'Italia che chiede giustizia e il compleanno di mamma Maria | VIDEO Tutta Italia è stata travolta da un’onda di solidarietà che cresce sempre di più. Il nostro Gaston Zama è andato a incontrare chi ha deciso di esprimere la propria solidarietà a Chico, prima di partecipare all’emozionante novantaduesimo compleanno di mamma Maria

Dalla Puglia alla Campania, dal Lazio alla Liguria, dalla Lombardia a (ovviamente) il Trentino. Tutta l’Italia si è mobilitata per il caso di Chico Forti, il nostro connazionale condannato a morire negli Stati Uniti perché condannato per l’omicidio di Dale Pike. Dopo lo Speciale del nostro Gaston Zama sono tantissime le persone che hanno investito il loro tempo e le loro energie per far sentire la propria voce.

Cartelloni, volantini e striscioni sono apparsi in moltissime città: ad Andria, dove il nostro Gaston Zama ha incontrato un’agenzia pubblicitaria che ha investito i propri soldi per sostenere Chico. “È stato naturale, mi ha colpito molto la sua storia”, ci ha detto prima di commuoversi. E poi a Barletta, dove una signora quando può passa la sua giornata a tappezzare la città con la faccia di Chico.

La tappa successiva è Bisceglie: un artista ha creato un’opera dedicata a Chico, dove lui si libera dalle catene uscendo dal carcere in cui Gaston Zama l’ha intervistato. Anche a Molfetta, Bari e Trani ci sono cartelloni ovunque: c’è persino un cinema che prima di ogni film proietta un trailer dedicato a Chico. In Campania, a Capua, un tabaccaio cerca di sensibilizzare tutti i suoi colleghi commercianti. “Dopo aver visto il vostro primo servizio mi sono uscite le lacrime”, e ha deciso di fare qualcosa. A Roma un gruppo di ragazze distribuiscono volantini e parlano di Chico a tutti quelli che incontrano, di quartiere in quartiere, per tutte le vie della capitale. “Ho pianto solo per la morte di mia madre e per lui”, ci dice una di loro.

“Eravamo a casa a vedere lo Speciale”, ci dice invece una coppia che ha un’agenzia di comunicazione. “Ci siamo immedesimati nella storia di Chico, e abbiamo deciso di fare un qualcosina di piccolo per dargli più speranza e più forza”. Hanno così ideato una campagna di sensibilizzazione che ha invaso le strade di Roma. “Non avevo mai fatto una cosa del genere per altre persone”, ci dice lei.

Questa situazione ci colpisce molto: se è vero che da venti anni Chico ha a fianco persone che lottano insieme a lui, adesso si è aggiunta una vera e propria onda che sta attraversando l’Italia e cresce sempre di più.

Ma adesso è il momento di tornare tra le montagne di Chico, quelle di Trento, perché è il compleanno di mamma Maria. 92 anni e ancora una forza e un coraggio enorme per stare al fianco del figlio. Il pranzo con la famiglia è bello e commovente, soprattutto quando si telefona a Chico. Potete vedere l’emozione di quel momento nel servizio qui sopra.