Clochard accampati tra risse e rischi di contagio nel pieno centro di Torino | VIDEO Alcuni cittadini che si affacciano sulla piazza che ospita gli uffici dell'amministrazione comunale di Torino ci mostrano in un video l'accampamento abusivo in cui si ritrovano una cinquantina di senzatetto, tra risse a bottigliate e rischi di contagio. La denuncia di un'abitante: "Se ci ammaliamo anche noi, riterremo il Comune responsabile"

“Saranno una cinquantina, accampati con tende sotto i portici e le finestre delle nostre case. L’altro giorno hanno lanciato bottiglie, abbiamo paura che qualcuno di loro possa aver contratto il coronavirus e vivono senza rispettare alcuna distanza di sicurezza. Se qualcuno che abita nei palazzi qui a fianco si ammala di Covid giuro che facciamo causa al Comune di Torino”.

Sarebbe in corso una vera e propria emergenza, sanitaria e di ordine pubblico, a Torino, in piazza Palazzo di Città, la piccola piazza con portici che ospita gli uffici dell’amministrazione comunale. Ce lo racconta una cittadina, spaventatissima, che ci ha mandato alcuni video, girati dalle finestre che si affacciano sulla piazza.

La donna racconta quello che starebbe accadendo, nel pieno centro di Torino: “Durante l’inverno, da novembre ad aprile, Torino apre giustamente i rifugi per i senzatetto, per tenerli al riparo dal freddo. Alcuni, tra cui il container gestito da Croce Rossa, sono stati chiusi e le persone non sono state ricollocate: adesso si sono radunate sotto al Comune. Da lunedì scorso sono qui sotto, accampati, assistiti dai volontari. Eravamo scesi a parlare con loro per spiegare che è pericoloso tenere tutte quelle persone una accanto all’altro. In pochissimi hanno mascherine, non hanno guanti, vivono tutti attaccati l’uno all’altro, facendo i propri bisogni in giro per il quartiere. C’è anche una donna incinta tra loro...”.

“La notte conviviamo con le urla e i loro litigi”, continua la donna. “Si aggiunge sempre più gente e l’altra sera, come potete vedere dal video, hanno anche iniziato a prendersi a bottigliate, a picchiare qualcuno, sembrava una donna... Abbiamo chiamato la polizia ma poi nessuno è venuto a vedere. E dire che prima che arrivassero queste persone, che comunque in quanto soggetti deboli rispettiamo, in piazza sostavano due camionette delle forze dell’ordine. Ora nessuno più si fa vedere in divisa”.

“Ora preparo un esposto e se qualcuno del nostro palazzo si ammala di Covid riterrò responsabile il Comune, perché a mio avviso non sta gestendo questa emergenza nel modo corretto. Noi chiediamo solo che sia trovato un posto sicuro a queste persone, che in questo momento difficile legato all’emergenza sanitaria si trovano a non avere casa assistenza, mettendo in pericolo loro stessi e gli altri”.