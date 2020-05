News | Contrabbando di sigarette e Cialis sulla nave militare: 6 arresti | VIDEO Luigi Pelazza due anni fa aveva denunciato il commercio illecito di sigarette sulla nave Caprera, fiore all’occhiello della marina militare italiana. In questi giorni arrivano le misure cautelari per gli indagati

Avrebbero contrabbandato sigarette e Cialis, un farmaco contro l’impotenza, dalla Libia all’Italia, sfruttando una delle navi più importanti della Marina militare italiana, la Caprera.

Il bilancio delle misure cautelari dopo le indagini condotte dal nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di finanza di Brindisi è di cinque arresti e un obbligo di dimora. In carcere è finito Marco Corbisiero. Domiciliari invece per Roberto Castiglione, Antonio Filogamo e Antonio Mosca. Per Mario Ortelli è stato disposto l’obbligo di dimora. Tutti sono dipendenti della Marina militare. La sesta persona coinvolta è Hamza Mohamed B Aben Abulad, ufficiale della Guardia costiera libica, arrestato ai domiciliari.

Nell’estate 2017, la Guardia di Finanza ha sequestrato a Brindisi circa 700 chili di sigarette di contrabbando, trovate a bordo della nave militare italiana Caprera appena tornata da una missione di 108 giorni a Tripoli, dove aveva il compito di segnalare alla Guardia costiera libica le imbarcazioni di migranti dirette verso l’Italia. Le 3600 stecche, chiuse in 72 scatole, sono state fatte trasportare da alcuni marinai prima nei furgoni della Capitaneria di porto di Brindisi e poi messe sotto sequestro dalla Finanza. Ce lo aveva già confermato proprio uno di quei marinai, che la sera del 16 luglio era sceso poi dalla Caprera con un borsone contenente alcune stecche e che era stato a sua volta fermato dalla Finanza

Sono state Le Iene con Luigi Pelazza a diffondere per prime la notizia. Nel servizio che potete rivedere qui sopra era stato intervistato il comandante della Caprera, il tenente di vascello Oscar Altiero, che ha confermato alla Iena il ritrovamento delle sigarette nella sua nave.