News | Coronavirus, l'applauso di Roma: il grazie ripreso dall'ambulanza | VIDEO In queste ore decine di flash mob attraversano e uniscono l’Italia. Ieri sera Roma ha voluto ringraziare con un lungo applauso dalle finestre medici e infermieri che stanno combattendo il coronavirus negli ospedali. In quell’istante via Tuscolana è stata attraversata da un’ambulanza. Vi mostriamo quell’emozione in un video davvero commovente

Un lunghissimo applauso per dire grazie agli operatori del 118 e a tutti i medici e infermieri che in queste settimane lavorano in prima linea negli ospedali contro il coronavirus. Anche Roma ieri sera si è fermata qualche minuto per questo flash-mob che da sabato sta attraversando tutta l’Italia.

Proprio nell’istante in cui migliaia di persone si sono affacciate a balconi e finestre per applaudire, un’ambulanza del 118 ha attraversato via Tuscolana. Nel video qui sopra vi mostriamo che cosa hanno visto e sentito gli operatori a bordo. In questa manciata di secondi di applausi non è mancata la commozione, lacrime spontanee per cancellare giorni di stanchezza e lavoro.

“Quanto sei bella Roma mia, sorrido commossa”, dice Alessandra Russo, l’operatrice a bordo dell’ambulanza. “Ho la voce spezzata dalla gioia per l’emozione più bella della mia vita e me l’avete regalata voi! Siete indescrivibili”.

E proprio l'infermiera che ha filmato sui social scrive: “Ogni giorno mi chiedo che lavoro faccio. È un lavoro che ti mette coraggio, tristezza e sorriso. Ti riempie d’orgoglio. Attimi di cui non potrei fare a meno e i momenti sono fatti di questo, di presente che non torna più. È giusto goderne finché siamo qui ora. È giusto continuare a volerci essere, anche quando la vita ti dice il contrario. Questo è quello che ho imparato. In questo momento così complicato per il nostro paese proviamo a guardare le cose da una prospettiva diversa”.

Le sue parole sono d’insegnamento in queste giornate in cui dobbiamo restare a casa per limitare al massimo i contatti e la possibilità di diffondere il virus. “Vi auguro di godere dei piccoli momenti presenti, senza aspettarvi nient’altro di diverso, di godere di questi attimi che potrebbero non tornare più non solo per chi resta, ma soprattutto per chi se ne potrebbe andare. Pensate a voi stessi, a essere voi migliori a prescindere da ciò che vi circonda. Siate la differenza che sicuramente la farete per qualcuno. Voi questa sera siete stati la mia differenza!”.

Tra le categorie che in queste ore stanno ricevendo il grazie degli italiani ci sono anche le forze dell’ordine. Il loro impegno è incessante per verificare che tutti rispettino le norme previste nel decreto del governo. A Taranto una volante della polizia è stata travolta dagli applausi dei cittadini affacciati ai balconi che hanno voluto ringraziare il loro operato (clicca qui per il video).