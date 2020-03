News | Coronavirus: contagiati e botte nel carcere di Voghera? | AUDIO Il carcere di Voghera è il primo in Italia a essere stato colpito dal coronavirus. E in un audio un detenuto racconta che una protesta sarebbe stata soffocata con le botte.

“La situazione è drammatica. Nella sezione dove sto io due li hanno portati in ospedale e quattro isolati. Per il coronavirus”. A parlare è un detenuto del carcere di Voghera registrato qualche giorno fa da un parente.

Proprio in quel carcere si è verificato il primo caso di coronavirus dentro un istituto detentivo. I giornali che hanno riportato il fatto parlano di un solo caso e dicono che le famiglie sono state prontamente avvertite della situazione. Stando alla telefonata che potete ascoltare qui sopra però, sembra che le cose non stiano così. “Ho chiamato un sacco di volte in carcere appena ho letto la notizia sui giornali e non mi ha risposto nessuno. Ho mandato le email e non mi ha risposto nessuno. E sui giornali però i signorini hanno scritto che tutte le famiglie degli altri detenuti erano stati informati e tranquillizzati, cosa che non mi sembra che sia accaduta con nessuno. Non è niente vero!”

La preoccupazione dei familiari dei detenuti è legittima. Il carcere di Voghera, stando a quanto si legge nel sito dell’associazione Antigone, osservatorio autorizzato dal ministero per monitorare le condizioni di detenzione, ospiterebbe 407 detenuti su un totale di 363 posti. Le condizioni di sovraffollamento potrebbero rendere più difficili le misure di contenimento del coronavirus. “Per forza voi non avete rispettato la misura di sicurezza, la distanza, tutte quelle cose. Cioè, come fai?”, dice al telefono il familiare del detenuto.

Quale sia la reale situazione all’interno del carcere di Voghera, quanti siano i contagiati, quali misure siano state prese come precauzione per salvaguardare la salute dei detenuti e della polizia penitenziaria, non è certo. L'unica cosa certa è la richiesta univoca dei detenuti: “Noi abbiamo chiesto tre punti: il tampone, le telefonate tutti i giorni coi familiari e l’area sanitaria che funziona, basta”.

Ci sono altri audio di detenuti del carcere di Voghera e familiari, dai quali sembrerebbe che le richieste dei detenuti siano state accolte con una repressione violenta. “Lo hanno ammazzato di botte, non riusciva neanche a parlare, sono stati tutti picchiati. Loro mi hanno portato via un uomo sano, che l’ho curato una vita intera, ora come lo devo portare a casa? In bara”.

Stando a quanto dice in un audio uno dei detenuti di quel carcere, le manganellate sarebbero la risposta della polizia penitenziaria a una protesta pacifica. “Ieri sera sono entrati nel padiglione e hanno picchiato selvaggiamente senza che vi fosse alcuna resistenza. Perché era solo una protesta pacifica di mancato rientro in cella per i problemi relativi alle chiamate, quindi avvisare le famiglie, alla possibilità di venir curati e di poter avere un tampone effettuato, tutto qua. Nient’altro si chiedeva.”

E quanto ascoltato in questi audio ci è stato confermato anche dalla suocera di un detenuto: "Non sono bestie ma esseri umani, hanno il diritto di essere tutelati".

Per verificare il contenuto degli audio che potete ascoltare all’inizio di questo articolo, abbiamo contattato il Garante dei detenuti della regione Lombardia Carlo Lio. “Nel carcere di Voghera ci sono stati quattro casi di coronavirus che sono stati immediatamente isolati per mettere in sicurezza la struttura. Ovviamente ci sono dei malesseri da parte dei detenuti, dovuti soprattutto alla restrizione dei colloqui con i familiari, ma ho la garanzia dei direttori delle carceri che è tutto sotto controllo”.

Carlo Lio conferma il sovraffollamento delle carceri italiane. Il numero eccessivo di detenuti per struttura aumenta il rischio che si verifichino situazioni critiche. Una soluzione possibile sarebbe quella di concedere i domiciliari a chi ne ha diritto. I detenuti del carcere di Monza hanno scritto una lettera in cui chiedono al presidente del Consiglio “pene alternative a chi può usufruirne” e auspicano “un importante gesto umano come l’indulto o l’amnistia”.