News | Coronavirus, nuovo decreto: ecco tutti gli aiuti e chi ne ha diritto Approvato il decreto del governo: venticinque miliardi per sostenere l’economia. Previsti aiuti per i lavoratori, le famiglie e le imprese. “Manovra economica poderosa, nessuno deve sentirsi solo”, ha detto Conte. Ecco che cosa prevede

Via libera al decreto “cura Italia”, l’insieme delle misure studiate dal governo per sostenere l’economia italiana durante la pandemia del coronavirus. Sono in totale 25 i miliardi di euro stanziati, con aiuti rivolti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. “Nessuno deve sentirsi solo”, ha detto il premier Conte. “E’ una manovra economica poderosa per proteggere famiglie, lavoratori e imprese”. Ecco le principali misure previste nella bozza e chi ne ha diritto.

SOLDI PER LA SANITÀ

La prima norma prevista dal decreto è l’aumento di 3 miliardi e mezzo di euro del Fondo sanitario, per sostenere gli ospedali che stanno lottando contro il coronavirus. Una parte di questo capitolo è destinato alla Protezione civile, in prima linea nella lotta contro la pandemia.

AIUTI ALLE FAMIGLIE

Il governo ha introdotto i congedi parentali straordinari per aiutare i genitori nella gestione dei figli a casa per la chiusura delle scuole: i congedi speciali saranno retribuiti al 50% fino a 15 giorni. In alternativa, se i genitori devono andare a lavorare, saranno disponibili dei voucher da 600€ per pagare le babysitter. Per chi lavora negli ospedali, il valore del voucher sale fino a 1.000€.



AIUTI ALLE IMPRESE

In questo periodo di crisi per tutte le imprese che fatturano meno di 2 milioni di euro sono sospesi i contributi. Vengono fermate anche le cartelle esattoriali e i controlli fiscali fino a giugno. Per tutti è prevista la possibilità di un periodo di cassa integrazione straordinaria che andrà a coprire anche le imprese con un solo dipendente. Per i prossimi due mesi le aziende non potranno licenziare sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera).

AIUTI AI LAVORATORI

Sono sospesi i mutui fino a 18 mesi per tutti coloro che siano in difficoltà economica, compresi i lavoratori autonomi. Sempre per gli autonomi, compresi lavoratori nel turismo e nello spettacolo, arriva una tantum da 600 euro.

FONDI PER I CONTROLLI MEDICI

Sono previsti anche ulteriori fondi che serviranno al ministero della Salute per potenziare i controlli contro il coronavirus nei porti e aeroporti. Il denaro servirà anche per assumere nuovi medici. Il personale degli ospedali, inoltre, avrà un pagamento maggiorato degli straordinari.