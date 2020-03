Coronavirus, il dj set dell'inno diventato virale: "La vicina mi aveva sgridato" | VIDEO

Non è stato possibile recuperare i risultati

E allora stasera l'appuntamento si ripete, sempre alle 18, e questa volta anche in diretta dalla pagina Facebook de Le Iene . "Stasera partiamo con 'Azzurro'. Poi mi fermo, riprenderò il prossimo fine settimana. L’attesa aumenta il desiderio".

Cellini di mestiere fa l' animatore : "Organizzo feste per bambini, matrimoni, diciottesimi. Mi sono saltate le feste, quindi mi mancava montare l’impianto". Mai si sarebbe immaginato di diventare una star delle balconate: "Pensavo che se ne sarebbe parlato al massimo nel mio quartiere. Ma quando ho scoperto che il dj set era diventato virale ho capito che mi sarebbe toccato lavorare di più, perché poi sono stati i vicini a chiedermi di rifarlo!".

"Venerdì sono salito sul terrazzo del condominio per partecipare anch'io al flash mob che era stato indetto per le 18 a Roma", ci spiega al telefono. " La signora di sotto si è incazzata: 'ma che è sto casino?' , mi ha detto". Allora il giorno dopo ha preso delle misure di sicurezza. "Sono passato da tutti i vicini ad avvisarli di quello che stavo facendo. Ma ormai la voglia di uscire sui balconi e sfogarsi aveva contagiato tutti, e così sono saliti anche loro sul terrazzo, mantenendo ovviamente le dovute distanze fra noi".

"Dai ragazzi che per tre minuti ci prendiamo una boccata d'aria a cantare l'inno!!!". Ha esordito così venerdì Francesco Cellini, 32 anni, dal terrazzo del suo condominio a Monteverde, quartiere sopra Trastevere, a Roma . Armato di due casse, un mixer e il microfono, ha fatto risuonare fra i palazzi l' inno di Mamel i, e il video delle sue gesta in un attimo è diventato virale, incassando milioni di visualizzazioni fra i profili dei suoi dirimpettai.

Il dj set di Francesco Cellini dal terrazzo del suo condominio a Monteverde, Roma, è diventato virale. "Poi sono stati i vicini a chiedermi di rifarlo". E alle 18 la sua musica contagiosa in diretta dalla pagina Facebook de Le Iene

