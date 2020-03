News | Un'escort: “Basta diffondere il coronavirus, usiamo le webcam!” Un’escort italo-brasiliana ci scrive per parlarci dei contagi nel mondo della prostituzione: “Troppe donne e transessuali continuano a svolgere la loro attività a casa”. Un cliente: “Ditemi come si fa ad avere un rapporto sessuale a più di un metro di distanza!"

“Sono una escort italo brasiliana e sono indignata perché la prostituzione sta contribuendo a diffondere il coronavirus”. M. ci scrive molto preoccupata per i contagi nel mondo della prostituzione, che non si è fermato nemmeno di fronte alla pandemia: “I siti che organizzano il mercato restano aperti per fare soldi, i clienti non riescono ad aprire gli occhi di fronte alla situazione terrificante che viviamo tutti e le escort, pur conoscendo bene i pericoli, aprono la loro casa spesso per pochi spiccioli”.

Non tutti trasgrediscono i divieti del distanziamento sociale, obbligatori pure nel sesso tra sconosciuti, racconta M.: “C’è chi ha smesso di ricevere personalmente i clienti e ha iniziato a fare spettacoli via webcam. Ho scelto questa professione. Ma lascio qui il mio disgusto e disagio contro troppe persone senza etica e buon senso. Chiedo alle autorità di prestare maggiore attenzione a questo, perché sembra che il buon senso della cittadinanza in questo settore manchi!”.

L’indignazione e il problema di M. sono confermati da un’altra segnalazione che ci è arrivata via email. Questa volta a scrivere è un cliente: “Il mercato delle escort non si ferma. Un sito per esempio ne offre 150 escort attive solo su Milano. Di norma sono più di 250. Questo è già un dato positivo, perché vuol dire che molte hanno sospeso l'attività. Ma sono ancora tante!”.



Facendo un giro su quel sito si scopre che sono scese a 80, circa la metà di quelle segnalate quattro giorni fa. Sembra che almeno altre prostitute si rendano conto dei rischi. Anche il nostro segnalatore denuncia i pericoli del sesso con le prostitute al tempo del coronavirus: “Ditemi come si fa ad avere un rapporto sessuale a più di un metro di distanza!”.