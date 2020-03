News | Coronavirus, “ho scoperto di essere malato perché ho perso gusto e olfatto” | VIDEO Ismaele La Vardera intervista un ragazzo positivo al COVID-19, che ha un solo strano sintomo: ha perso gusto e olfatto. “Tra due giorni scoprirò se sono guarito. So di persone che se fumano una sigaretta sentono odore di pomodoro, è una cosa assurda”

“Non avevo né febbre né tosse, solo un sintomo: avevo perso il gusto e l’olfatto”. Ismaele La Vardera ha intervistato un ragazzo umbro, che da 14 giorni è in isolamento nella sua cameretta perché positivo al coronavirus. Un avvenuto contagio che ha scoperto a partire da un sintomo molto strano: “Avevo perso completamente il gusto e l’olfatto”.

Bisogna chiarire subito una cosa: sintomi simili sono comuni a tutta una serie di altri problemi di salute, dalle allergie comuni in questa stagione fino a disturbi più seri come il Parkinson e l’Alzheimer. Sintomi che però, anche se la questione è ancora poco nota e dibattuta, si possono manifestare in pazienti che hanno contratto il coronavirus. Alcuni studi recenti stanno approfondendo questa particolare sintomatologia e, pur non essendo ancora arrivati a una conclusione univoca sulle origini e le cause della perdita di olfatto e gusto, raccomandano a chi li avverte di rimanere a casa e isolarsi. Lo stesso viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha detto di averli avveriti quando era affetto da COVID-19.

“Sono stato in settimana bianca dal 2 al 7 di marzo – racconta il ragazzo - . All’improvviso mi sono accorto che non riuscivo a sentire più gli odori. Una sensazione incredibile, non avevo né olfatto né gusto. Potevo mettere in bocca qualunque cosa, un’arancia, un pezzo di aglio, era tutto uguale!”. Il giovane, dopo alcune ricerche, scopre che il disturbo potrebbe essere un sintomo del coronavirus e dopo alcune chiamate ai numeri verdi viene sottoposto al tampone, che darà esito positivo. “Io però non avevo nulla, né febbre né tosse, solo il disturbo a gusto e olfatto”, ci spiega.

“Sono stato fortunato a scoprire che era un sintomo del coronavirus, ci sono tanti altri ragazzi che non sanno di questo problema, perché i media ne parlano poco e forse nei primi giorni del contagio, nonostante il sintomo, hanno girato tranquilli per le strade”, ci dice. Il suo ritorno alla normalità sembra ancora lontano: ”Devo aspettare due giorni e poi mi rifaranno il tampone per vedere se sono guarito. E pensare che i primi giorni, il 10, ho fatto la mia festa di compleanno con tanti familiari. Avrei dovuto passargli il coronavirus, ma fortunatamente i miei sono entrambi negativi”.

Quello strano sintomo, che gli ha consentito di scoprire di essere positivo, persiste anche solo se in parte: ”Sono passati 18 giorni dai primi sintomi, e l’olfatto l’ho ripreso al 70%. Ci sono alcuni amici però che sono preoccupati, perché nonostante siano passati 20 giorni, 1 mese, non hanno ancora recuperato olfatto e gusto. Ho sentito addirittura di persone che se fumano una sigaretta, sentono l’odore di un pomodoro...una cosa incredibile. Spero davvero che se ne parli”.