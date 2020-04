News | Coronavirus, in India la polizia con caschi a forma di virus: “State a casa” | FOTO Sono virali le immagini degli agenti in India che indossano caschi a forma di coronavirus. La polizia ha pubblicato le foto sul suo account Twitter, insieme ai consigli alla popolazione per fermare la pandemia: “Evitate il contatto con gli infetti, niente raduni pubblici, non stringetevi la mano”

Al tempo del coronavirus ogni messaggio vale per convincere la popolazione a rispettare i divieti imposti dalle autorità. E’ questo che devono aver pensato i poliziotti in India quando hanno deciso di iniziare a girare per strada con caschi da moto riadattati per ricordare la forma del virus.

Le foto, che sono state pubblicate su Twitter dalla polizia di Hyderabad, mostrano gli agenti mentre indossano i caschi a forma di coronavirus. Al loro fianco i colleghi reggono dei cartelli con messaggi chiari ai cittadini: “Evitate il contatto con gli altri”, “Niente raduni pubblici”, “Non stringetevi la mano”, e così via.

E il messaggio di accompagnamento su Twitter è chiaro: “State a casa”. L’India ha finora registrato 4.314 casi confermati di coronavirus con 118 morti. Ma la paura che i numeri possano essere molto più altri, soprattutto nelle zone più povere del Paese, è alta: ogni messaggio per convincere la popolazione a stare al sicuro può essere utile.