News | Coronavirus, così lo vinciamo. Le Iene e #iorestoacasa in tutti i dialetti d'Italia | VIDEO Anche Le Iene condividono la campagna del governo #iorestoacasa per fermare i contagi da coronavirus. Noi lo vogliamo dire in ogni dialetto italiano, facciamo arrivare questo video in ogni angolo d’Italia

#iorestoacasa, non solo un semplice hashtag o una campagna lanciata dal governo. È l’unico modo per vincere il coronavirus e lo possiamo fare tutti, insieme. Anche noi de Le Iene ci siamo fermati per qualche settimana e trascorreremo le nostre giornate a casa. Chi con la propria famiglia, chi con la propria metà, chi in solitaria. Oltre a farlo, vogliamo dirlo in tutti i dialetti d’Italia, così da Nord a Sud possiamo fermare il coronavirus e tornare tutti alla vita di ogni giorno.

Oltre a farlo, vogliamo dirvi #iorestoacasa in tutti i dialetti d’Italia come nel video qui sopra che ci auguriamo vi possa strappare un sorriso. Fatelo diventare virale, condividetelo sui vostri social! Fate arrivare il nostro messaggio in ogni angolo della nostro Paese, perché il virus non conosce confini.

#iorestoacasa è l’unica maniera per fermare l’aumento dei contagi. Ce lo dicono i nostri medici che da giorni lavorano senza sosta per salvare vite. Ce lo hanno insegnato in Cina: solo con misure rigide, efficaci e necessarie stanno combattendo il coronavirus ottenendo i primi risultati.

#iorestoacasa, e tu?