News | Coronavirus, fa jogging a Palermo, sembra reagire agli agenti: preso a spintoni dalla polizia | VIDEO “Io vengo dall’arma dei carabinieri perché mi dovete stuzzic…” dice in questo video l’uomo che stamane correva sul litorale di Mondello. Sembra reagire agli agenri, che lo prendono a spintoni e lo fanno cadere. Sarebbe stato denunciato perché residente in un quartiere di Palermo lontano da quel litorale

Momenti di tensione, come potete vedere dal video qui sopra, sul litorale di Mondello a Palermo. Un uomo, che sembra reagire agli agenti, è stato preso a spintoni e fatto cadere mentre faceva jogging. “Io vengo dall’arma dei carabinieri perché mi dovete stuzzic…” dice l’uomo nel video che vedete qui sopra.



Ricordiamo che per il decreto “Io resto a casa” fare sport all’aperto è permesso a patto di non creare assembramenti a rischio di contagio coronavirus. L’uomo sarebbe residente nel quartiere Zisa, troppo lontano secondo gli agenti dal litorale di Mondello per giustificare lo spostamento per fare jogging: per questo sarebbe stato denunciato.



Abbiamo chiamato la Questura di Palermo dove non ci hanno rilasciato ulteriori commenti o precisazioni. Restiamo disponibili, come comunicato telefonicamente, a integrare con eventuali dichiarazioni.