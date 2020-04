News | Coronavirus, Mes e coronabond: i nostri parlamentari sanno di cosa parlano? | VIDEO In queste settimane non si parla altro che di Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Tutti hanno un’opinione, tutti lo hanno votato tra gli scranni di Camera e Senato, ma non tutti lo hanno capito. E allora il nostro Silvio Schembri è andato a chiedere lumi ai nostri parlamentari. Che ci hanno resto tutto più chiaro…

In queste settimane il Mes è sulla bocca di tutti. Di cosa stiamo parlando? Del Meccanismo europeo di stabilità. In Parlamento da quindici giorni non si discute d’altro perché sembra da questo possa dipendere il nostro futuro: tutti hanno un’opinione, tutti lo hanno votato tra gli scranni di Camera e Senato, ma non tutti lo hanno capito. Il nostro Silvio Schembri è andato a chiedere ai nostri parlamentari di cosa si tratta.

“È un fondo europeo, ma non so l’acronimo per cosa stia”, dice un parlamentare di Forza Italia. Non proprio perfetto, ma comunque meglio del collega di partito Michele Casino: “Lo sto sentendo da lei adesso”. Andiamo bene. Se la caveranno meglio dalle parti del Pd? “Si chiama Fondo salva stati, questa è la traduzione di Mef” ci dice una onorevole. Forse no, non se la cavano meglio…

“Ho capito che lei vuole trovare il pelo nell’uovo”, ci risponde pepata una collega di partito. “Io so da dove vengo, io sono sarda. Vengo da una terra che si chiama Barbagia. Io la invito a studiare qual è la nostra concezione del mondo”. Si, ma che cos’è il Mes? Mistero.

Per una parlamentare di Fratelli d’Italia “l’attivazione del Mes implica una nuova Troika in salsa italiana”. Sembra più preparata degli altri. Mentre per una collega del M5s “non è il momento” di parlarne: “Vuoi VUOLETE pensare che non lo sappia, va bene. Tipo Le Iene”. Beh non le sfugge propria nulla.

E non è tutto, anche altri hanno diciamo “schivato” il nostro Silvio Schembri: dai rappresentati della Lega a quelli di Italia Viva, guardate il video qui sopra per vedere tutte le loro risposte. Adesso avete tutti capito cos’è il Mes, vero?