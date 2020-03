News | Coronavirus, metro di Milano affollata: così l'abbiamo trovata noi | VIDEO Un video della metro di Milano affollata ai tempi del coronavirus, pubblicato dal leghista Alessandro Morelli, fa scoppiare la polemica. Noi siamo andati a verificare la situazione di questa mattina su un'altra linea della metro: ecco quello che abbiamo trovato

Delle immagini della metro di Milano affollata fanno scoppiare la polemica sui social. Uno dei primi video condivisi è stato quello del leghista Alessandro Morelli, che lunedì 16 marzo ha pubblicato le immagini della metro rossa di Milano evidentemente sovraffollata. Con un numero di persone presenti che rende impossibile rispettare le distanze di sicurezza previste per contenere la diffusione del coronavirus.



Sui social si accende subito il dibattito: c’è chi attacca i milanesi per l’assembramento e chi invece ritiene che la causa sia l’eccessiva riduzione delle corse dopo il decreto per l’emergenza.

Effettivamente lunedì è entrata in vigore la riduzione del 40% sugli orari della metro a Milano. Ma già ieri il sindaco Beppe Sala è intervenuto per arginare la situazione. “Ci siamo accorti che in alcuni casi si stava troppo vicini sui mezzi”, dice in un video sulla sua pagina Facebook. “Allora ho chiesto ad Atm rimodulare rapidamente il servizio. Mi pare che oggi le cose vadano meglio”. La riduzione è stata infatti portata dal 40 al 25%.

Noi, come potete vedere nel video qui sopra, siamo andati a controllare la situazione su un'altra linea della metro milanese: la verde. Qui, nella mattina di oggi, precisamente alle 8:49 non si riscontra lo stesso problema dei giorni scorsi sulla rossa. Come si vede dalle immagini, infatti, la stazione alla fermata sant’Agostino è praticamente vuota, così come l’interno della metro che si dirige verso Abbiategrasso. Una situazione simile l’abbiamo verificata a Porta Genova, solitamente molto affollata dai pendolari. Abbiamo cercato di contattare Atm per avere conferma riguardo ai disagi e agli assembramenti che hanno fatto discutere in questi giorni e per capire da loro se la situazione, anche sulla linea rossa "incriminata", fosse migliorata con il reinserimento di alcune corse. Nel caso vogliano e possano intervenire, integreremo con le loro dichiarazioni.